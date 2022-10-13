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Киноафиша Новости Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров

Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров

13 октября 2022 11:54
Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров

Создатели проекта расспросили актеров подросткового шоу о том, как оно повлияло на их взрослую жизнь.

Стриминговый сервис Discovery+ анонсировал документальный фильм из трех частей об истории съемок и судьбе актеров культового подросткового шоу «Хор» (Glee) от телеканала Fox.

Авторы документального проекта поговорили с ключевыми членами творческой группы, которые поделились с ними историями времен своей работы над «Хором». В сериале расскажут о взлетах и падениях шоу, о том, как съемки повлияли на дальнейшую судьбу еще совсем молодых исполнителей, а также о том, почему оно так запало в душу зрителям по всему миру. Кроме прочего, создатели не обошли стороной и тяжелые темы трагических смертей актеров Кори Монтейта, скончавшегося от передозировки героином, и Найи Риверы, утонувшей в 2020 году.

Автором сериала выступает Райан Мерфи, создатель «Американской истории ужасов» и «Королев крика». Также над проектом работают Брэд Фалчук и Иэн Бреннан. Точное название и дата выхода шоу пока неизвестны.

Оригинальный сериал транслировался на Fox с 2009 по 2015 год. Он был посвящен учителю испанского языка Уиллу Шустеру. Когда-то герой был участником престижного школьного хора, известного на весь штат. Однако ныне он служит лишь пристанищем для неудачников, которых ни взяли ни в один другой школьный кружок. Не желая мириться с таким положением вещей, Шустер решает взять управление хором в свои руки и вернуть его на вершины музыкальной славы.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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