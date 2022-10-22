6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени

Советские фильмы производят впечатление безумно уютных и теплых. С трудом можно поверить, что во время съемок атмосфера была какой-то другой. Однако неприятных и тяжелых моментов тоже хватало. Во многом они связаны с тем, что технический прогресс в те годы еще не достиг высокого уровня развития. Множество трюков и спецэффектов актеры выполняли самостоятельно или при помощи подручных средств. О некоторых ситуациях теперь можно говорить с улыбкой, а вот какие-то вещи до сих пор вызывают ужас.

Казус произошел, когда снимали сцену, где герои передвигаются в цистерне цементовоза. Для этого эпизода на съемочную площадку привезли специальную жижу. Создать раствор, который в кадре выглядел бы как жидкий цемент, удалось при помощи зеленой хлебной закваски с луковой эссенцией. Состав оказался очень липким и при этом источал зловонный запах. Актеры несколько часов выводили его следы с одежды и отмывали с кожи. Так что реплика «Хороший цемент, не отмывается совсем...» произносилась от всей души.

Джентельмены удачи

Актеру Евгению Леонову было страшно находиться рядом с тиграми. Сначала в момент, когда его персонаж был в ванной комнате, между актером и хищником поставили специальное стекло. Но оператор заявил, что из-за него в кадре появляются блики. Тогда, не предупредив актера, стекло убрали. Леонов как ни в чем не бывало вышел на съемочную площадку и в момент, когда находился в ванной, внезапно ощутил на себе дыхание тигра. Он выпрыгнул из ванной, обезумев от страха. Именно этот дубль с неподдельными эмоциями попал в фильм. Представьте себя на месте бедного артиста, ему и впрямь не позавидуешь.

Полосатый рейс

Александр Михайлов, воплотивший на экране образ знаменитого Василия Кузякина, мог погибнуть во время съемок. В эпизоде, где его персонаж из распахнутой двери падает в море, актеру предстояло совершить прыжок в воду в костюме. На дне его должны были быстро раздеть помощники в водолазных костюмах. Во время съемочного процесса один из них никак не мог развязать галстук — из-за этого актер чуть не захлебнулся водой. Однако галстук все-таки быстро разрезали, а Михайлова вытащили на воздух.

Любовь и голуби

Во время съемок одного из эпизодов гроб закрепили прямо к потолку. Исполнительница главной роли Наталья Варлей, находясь в нем, должна была вертеться перед камерой. Актриса сообщила, что в тот момент ей стало страшно, у нее закружилась голова. Перестав контролировать себя, Варлей свалилась из гроба вниз. Девушку чудом спас ее партер по фильму Леонид Куравлев. Если бы он не успел вовремя подхватить коллегу, Наталья могла бы получить серьезные увечья.

Вий

Помните эпизод, когда главные герои в исполнени Олега Басилашвили и Людмилы Гурченко, движутся по заснеженному пути в сторону лагеря. Съемки этой сцены вызвали большие трудности. Операторы не могли воспользоваться рельсами для передвижения камеры из-за погодных условий — огромных снежных сугробов и холода. Тогда съемочная команда смастерила специальные санки для оборудования. Более того, операторам пришлось самим впрячься в них, словно они бурлаки со знаменитого полотна Ильи Репина. Тащить камеры помогал сам великий режиссер Эльдар Рязанов.

Вокзал для двоих

Съемочный процесс начался в марте, когда снега было еще более чем достаточно. Но затем он начал быстро таять. Съемочной команде пришлось изрядно повозиться, ведь в те времена непросто было добыть реквизит, особенно если речь идет о большом количестве искусственного снега. Сначала операторы старались проводить съемку в тени, затем — в лесной чаще, а после пришлось собирать остатки снега со всех окраин и привозить на площадку на машинах. А для сцены драки в поместье Азаровых, которая снималась в апреле, снега совсем не осталось. Тогда участники съемочного процесса смешали опилки с мелом и нафталином, усыпав ими двор.