Эйса Гонсалес не будет играть Электру в новом «Сорвиголове» и просит фанатов оставить ее в покое

Слухи об участии Эйсы Гонсалес в сольном сериале Marvel Studios про Сорвиголову начали циркулировать еще до официального анонса проекта на июльском фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Актрисе пророчили роль классической возлюбленной Мэтта Мердока Электры Начиос, которую в проектах сервиса Netflix сыграла Элоди Юнг.

Дальше постов в интернете эта история так и не пошла, но многим фанатам данный кастинг категорически не понравился, из-за чего артистку продолжали упорно критиковать несколько месяцев. Дотошное фанатское сообщество не устроило латиноамериканское происхождение звезды, потому что в оригинальных комиксах Электра имеет греческие корни. Гонсалес настолько надоели все эти споры и безосновательные осуждения, что она лично решила внести ясность.

Накануне Эйса оставила в своем микроблоге ветку из сообщений следующего содержания:

«Чувствую, что пришло время прояснить ситуацию. У меня на это несколько причин: во-первых, я смущена количеством ненависти по этому поводу, а во-вторых — это сэкономит людям энергию. Нет, я не буду играть Электру в «Сорвиголове». У меня уже есть действующий эксклюзивный контракт на сериал «Задача трех тел». Всегда пожалуйста».

«Буду искренне признательна, если мне позволят жить без злобных сообщений про то, что я играю или ворую роль, о которой я даже не знаю. Спасибо и желаю вам всего наилучшего».

«Надеюсь, в определенный момент моей карьеры мне удастся однажды сыграть классного супергероя. Думаю, получилось бы весело, но для меня честь даже оказаться на рассмотрении. Я буду смотреть «Сорвиголову» и посылать актерскому составу свою любовь».

Съемки 18-серийного сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» с Чарли Коксом и Винсентом Д’Онофрио в главных ролях стартуют ориентировочно в феврале следующего года. Премьера на Disney+ состоится весной 2024 года.