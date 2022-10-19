Студия Universal намеревается выпустить масштабный сиквел фильма-катастрофы «Смерч»

Студии Universal Pictures и Amblin Entertainment начали поиски нового режиссера для сиквела анонсированного пару лет назад сиквела «Смерча». Предполагалось, что постановкой продолжения займется создатель авиационного эпика «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински, но кинематографист выбыл из проекта, вместо этого взявшись за съемки безымянной гоночной драмы с Брэдом Питтом для Apple.

Теперь продюсеры намерены как можно скорее найти достойную замену. По словам инсайдеров, разработку «Смерча 2» курирует сам Стивен Спилберг. Голливудскому мэтру настолько понравился сценарий Марка Л. Смита («Выживший»), что проект существует исключительно за счет его большого энтузиазма. Сейчас проходят встречи с кандидатами. В числе претендентов на вакантное место числятся авторы оскароносной документальной ленты «Фри-соло» Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели, Дэн Трахтенберг («Добыча», «Кловерфилд, 10»), а также Трэвис Найт («Бамблби», «Кубо. Легенда о самурае»). Скорее всего, в шорт-лист входят еще пару человек, но их имена неизвестны.

В центре сюжета сиквела знаменитого фильма-катастрофы окажется дочка персонажей Хелент Хант и ныне покойного Билла Пэкстона. Девушка окажется в ситуации, похожей на ту, в которой когда-то побывали ее родители. Еще один важный момент — вторая часть получила название «Смерчи» (Twisters), т.е. в картине будет не один торнадо.

Оригинальный фильм 1996 года снял Ян де Бонт («Скорость»). При бюджете в $92 млн лента заработала в мировом прокате $494 млн (из них в США — $241 млн).