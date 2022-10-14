Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Энтони Маки и Морена Баккарин сыграют в постапокалиптическом триллере «Возвышение»

Энтони Маки и Морена Баккарин сыграют в постапокалиптическом триллере «Возвышение»

14 октября 2022 12:48
Энтони Маки и Морена Баккарин сыграют в постапокалиптическом триллере «Возвышение»

Зрителей ждет напряженная история о спасении и выживании.

Звезды проектов Marvel Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат») и Морена Баккарин («Дэдпул»), а также Мэдди Хассон («Злое») возглавили актерский состав постапокалиптического триллера «Возвышение» (Elevation).

Подробности сюжета пока держатся в секрете, но предполагается, что в центре повествования окажется отец-одиночка и пара женщин, которым предстоит покинуть свое безопасное убежище. Главным героям придется встретиться лицом к лицу с жутким чудовищем, чтобы спасти жизнь ребенка.

Снимет предстоящий фильм режиссер «Меняющих реальность» и «Банкира» Джордж Нолфи. Сценарий написали авторы сериала «Спецназ» Джейкоб Роман и Кенни Райан. Последние вместе с Маки, а также Брэдли Фуллером («Тихое место») и Джоном Гленном («На крючке») входят в состав исполнительных продюсеров фильма. Производственный график еще не огласили.

В расписании Маки сейчас заявлен целый список проектов, но в данный момент он усиленно готовится к длительным съемкам в супергеройском блокбастере «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Баккарин недавно отметилась в экшен-триллере с Пирсом Броснаном «Быстрый Чарли». В ее ближайших планах значится сиквел «Гренландии». Хассон вскоре появится в музыкальной ленте с Меган Фокс «Телец».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Related video