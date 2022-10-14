Энтони Маки и Морена Баккарин сыграют в постапокалиптическом триллере «Возвышение»

Звезды проектов Marvel Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат») и Морена Баккарин («Дэдпул»), а также Мэдди Хассон («Злое») возглавили актерский состав постапокалиптического триллера «Возвышение» (Elevation).

Подробности сюжета пока держатся в секрете, но предполагается, что в центре повествования окажется отец-одиночка и пара женщин, которым предстоит покинуть свое безопасное убежище. Главным героям придется встретиться лицом к лицу с жутким чудовищем, чтобы спасти жизнь ребенка.

Снимет предстоящий фильм режиссер «Меняющих реальность» и «Банкира» Джордж Нолфи. Сценарий написали авторы сериала «Спецназ» Джейкоб Роман и Кенни Райан. Последние вместе с Маки, а также Брэдли Фуллером («Тихое место») и Джоном Гленном («На крючке») входят в состав исполнительных продюсеров фильма. Производственный график еще не огласили.

В расписании Маки сейчас заявлен целый список проектов, но в данный момент он усиленно готовится к длительным съемкам в супергеройском блокбастере «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Баккарин недавно отметилась в экшен-триллере с Пирсом Броснаном «Быстрый Чарли». В ее ближайших планах значится сиквел «Гренландии». Хассон вскоре появится в музыкальной ленте с Меган Фокс «Телец».