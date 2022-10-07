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Киноафиша Новости Ребел Уилсон и Лесли Манн сыграют в комедии о повзрослевших фанатках бойз-бендов

Ребел Уилсон и Лесли Манн сыграют в комедии о повзрослевших фанатках бойз-бендов

7 октября 2022 16:56
Ребел Уилсон и Лесли Манн сыграют в комедии о повзрослевших фанатках бойз-бендов

Главные героини отправятся в круизное путешествие вместе со своими кумирами.

Ребел Уилсон («Выпускной класс») и Лесли Манн («Любовь по-взрослому») возглавили актерский состав совместного проекта. По данным издания Deadline, исполнительницы сыграют главные роли в комедии о повзрослевших фанатках бойз-бендов под названием «Раскачай лодку» (Rocking the Boat).

В предстоящей ленте расскажут о безумном приключении четырех подруг, которые во времена юности были одержимы одним мужским музыкальным коллективом. Спустя три десятилетия повзрослевшие главные героини узнают, что бойз-бенд их молодости собирается воссоединиться для специального тура на круизном лайнере. Взбудораженные данной новостью, подружки без промедления бронируют себе места в это многообещающее путешествие. В ходе поездки дружбе персонажей предстоит пройти серьезную проверку на прочность.

Постановкой картины займется режиссер Люк Гринфилд («Братаны», «Типа копы», «Животное»). Оригинальный сценарий написали Джейкоб Месзарос («Дети без присмотра») и Зак Тайлер («Менеджер»). Над финальным вариантом текста вместе с Гринфилдом работали Сара Ротшильд («Вот это ночка!») и Джейсон Бенуа («Родственные души»). В продюсерскую команду вошли создатель «Сокровища нации» Джон Тертлтауб, а также Джонатан Принц, Марк Росс, Джози Лян и сама Уилсон. Производственный процесс курирует студия eOne.

Съемки «Раскачай лодку» начнутся в январе 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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