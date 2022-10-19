Симу Лю снимется в сериале «Семь чудес» по роману Бена Мезрича

Это будет приключенческий экшен от режиссера «Форсажа».

Звезда кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю выбрал новый многообещающий проект. По сведениям издания Deadline, исполнитель договорился о главной роли в сериале «Семь чудес» (Seven Wonders), основанном на одноименном романе писателя Бена Мезрича.

В качестве сценариста адаптации выступит автор блокбастера «Тарзан. Легенда» Адам Козад. В послужном списке кинематографиста также значатся сериал «Старик», научно-фантастический триллер «Под водой» и шпионский экшен «Джек Райан: Теория хаоса». Режиссурой займется Джастин Лин, освободивший много времени в своем графике после ухода со съемок «Форсажа 10». Все упомянутые вместе с Мезричем, Лю, Бо Флинном («Черный Адам») и Скоттом Шелдоном («Красное уведомление») вошли в команду исполнительных продюсеров шоу.

В центре сюжета многосерийной приключенческой экшен-драмы окажется доктор Нейт Грейди (Лю), блестящий ботаник-авантюрист. Главный герой надеется разгадать старинную тайну, связанную с семью чудесами древнего мира, а помогать ему в этом непростом деле будет жуликоватая международная посредница Слоун Сейд. Вместе им предстоит пережить головокружительное путешествие.

Проект готовят для цифровой платформы Amazon Prime Video. Сроки реализации пока не оглашены.