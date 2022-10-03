Алан Тьюдик рассказал, когда начнутся съемки третьего сезона «Засланца из космоса»

В середине лета сериал «Засланец из космоса» получил официальное продление на третий сезон, а в недавнем интервью порталу Screen Rant исполнитель главной роли Алан Тьюдик поведал, когда начнутся съемки. По словам центральной звезды, производство продолжения научно-фантастической комедии Syfy стартует ориентировочно в январе следующего года. Актер уже потихоньку готовится к возвращению в холодный климат Ванкувера:

«У нас есть еще немного времени. Мы начинаем в январе, поэтому съемки уже близко. Работа запустится как раз тогда, когда в Ванкувере станет жутко холодно и начнется самый сильный и долгий проливной дождь. Но переживать не стоит, все будет отлично. Ванкувер — красивейшее место, которое я искренне люблю. Находясь там, ты словно привыкаешь к дождю. Не представлял, что такое вообще возможно. Со временем просто перестаешь обращать на него внимание».

Также Тьюдик отметил, что еще не ознакомился со сценариями новых серий. Шоураннер Крис Шеридан («Гарфилд», «Да, дорогая!») и комната сценариста сейчас активно погружены в работу над третьим сезоном.

В сериале по комиксам издательства Dark Horse рассказывают об инопланетянине, успешно обосновавшемся под вымышленной личностью в штате Колорадо. В свежих сериях обещают представить внушительное количество новых героев.