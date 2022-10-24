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Киноафиша Новости Брайан Кокс сравнивает свое окружение с пигмеями в тизере четвертого сезона «Наследников»

Брайан Кокс сравнивает свое окружение с пигмеями в тизере четвертого сезона «Наследников»

24 октября 2022 23:35
Брайан Кокс сравнивает свое окружение с пигмеями в тизере четвертого сезона «Наследников»

Сериал вернется в эфир весной.

Кабельный канал HBO презентовал первый официальный тизер четвертого сезона финансовой драмы «Наследники». Представленный ролик начинается с выразительного монолога Брайана Кокса, в котором его персонаж презрительно сравнивает свое окружение с неблагодарными пигмеями. В минутном промо фрагментарно показали основных персонажей и огласили приблизительные сроки премьеры — следующий десятисерийный сезон полюбившейся критикам и зрителям сатиры о жадности, предательствах и власти стартует на малых экранах весной следующего года.

В шоу рассказывают о насыщенной жизни членов влиятельной нью-йоркской династии Рой, владеющей крупной медиаимперией Waystar Royco. После того как пожилой патриарх семейства Логан Рой (Кокс) решает уйти в отставку, между его детыми начинается настоящая борьба за власть, наполненная коварством и подставами друг друга. Из-за этого паранойя Роя усиливается и ему становится все сложнее держать в узде недовольных родственников.

В новых сериях напряжение продолжит нарастать из-за неумолимо приближающейся продажи семейного медиаконгломерата технопровидцу Лукасу Матссону (Александр Скарсгард). Данная перспектива вызывает среди членов семейства Рой тревогу и раскол, потому что они не понимают то, как будет выглядеть их жизнь после завершения масштабной сделки. На этом фоне наследники бизнес-империи выходят на новый уровень борьбы за превосходство. Они не намерены терять свой общественный и политический вес. Разумеется, все это приведет богачей к еще большим трениям и напряжению.

В актерском составе шоу заняты Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Дж. Смит-Камерон, Мэттью Макфейден, Алан Рак, Николас Браун и многие другие. Шоураннером выступает Джесси Армстронг («Вице-президент»), а обязанности исполнительного продюсера вместе с ним делит Адам МакКей («Не смотри наверх»).

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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