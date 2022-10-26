Хью Джекман оказывается между двумя семьями в новом трейлере драмы «Сын»

Студия Sony Pictures опубликовала новый трейлер семейной драмы «Сын» режиссера и драматурга Флориана Зеллера. Предстоящий фильм станет условным продолжением его же фильма «Отец» 2020 года. Главные роли в новой картине исполнили Хью Джекман («Логан»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Лора Дерн («Октябрьское небо»), Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Зен МакГрат («Рыжий пес: Самый верный»).

В центре сюжета — Питер (Джекман), который пытается восстановить отношения с сыном-подростком Николасом (МакГрат) после скандального развода со совей первой женой Кэти (Дерн). Разрываясь между своей беспокойной новой жизнью со второй женой Бетт (Кирби) и попытками примирения с Николасом, герою приходится столкнуться с последствиями своих прошлых решений: любовь к Кэти вспыхивает с новой силой, а у сына начинают проявляться возрастные проблемы с поведением. Вскоре Питеру становится очевидно, что он лишь причиняет боль любимым людям. Он решает погрузиться в собственное прошлое и встретиться со своим отцом (Хопкинс), чтобы найти глубокий корень этих проблем.

«Сын» станет второй частью из запланированной семейной трилогии Зеллера, в которую также вошел «Отец» и в будущем войдет фильм «Мать». Все три картины являются экранизациями его собственных театральных пьес. «Отец» был удостоен шести номинаций на «Оскар» и смог выиграть две награды, поэтому на новый проект режиссера многие зрители возлагают большие надежды.

Музыку к «Сыну» написал легендарный композитов Ханс Циммер, одну из его композиций можно услышать в новом ролике.

Фильм выйдет в мировой прокат 25 ноября.