Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов

В подписке Okko эксклюзивно начал выходить детективный сериал « Кунгур ». В родной рыбачий посёлок после 8 лет тюрьмы возвращается невинно осуждённый Егор, он намерен найти истинно преступника и вернуть себе честное имя. Вспоминаем еще несколько отличных отечественных сериалов с увлекательными расследованиями преступлений.

Егор (Евгений Морозов) возвращается в родной посёлок Рыбачий после 8 лет, проведённых за решёткой. Молодого человека арестовали прямо в день свадьбы с Анной (Виктория Романенко). Лучший день в жизни обернулся трагедией: Егора увидели на поляне рядом с трупом брата Анны, Генкой. Жениха моментально признали виновным по косвенным уликам. Теперь, уже в сегодняшнем дне, он решительно настроен отыскать истинного преступника, который украл у него 8 лет счастливой жизни. За прошедшее время Анна успела выйти замуж за влиятельного бизнесмена Виктора (Евгений Харитонов), вместе с которым она воспитывает сына Егора Алёшку (Севастьян Бугаев).

« Кунгур » снял режиссёр Сергей Попов (« Мосгаз. Западня », «Заключение», «Седьмая руна» и «Фурцева. Легенда о Екатерине»). Это классическая детективная история, в которой одиночке приходится сражаться с общественным мнением и твердолобыми местными жителями. Егор понимает, что шансов мало, но он не намерен сдавать и упорно идёт к намеченной цели. Параллельно поискам убийцы вчерашний зэк раскрывает ещё несколько мрачных тайн расположенного вдали от цивилизации рыбацкого местечка.

Кунгур

Антон Агеев (Андрей Смоляков) — оперативник с неуживчивым характером и проблемами с алкоголем. Но и на пьянство, и на склоки заместитель начальника управления Рымкевич (Николай Фоменко) готов смотреть сквозь пальцы из-за неизменно высоких профессиональных достижений следователя. Единственный человек, с которым у Агеева сложились доверительные отношения, — напарница Кира (Александра Урсуляк) Когда-то у неё и Антона был роман, но сейчас они просто близкие друзья. Для Агеева большим ударом становится убийство коллеги, но ещё хуже, что улики указывают на Киру. Антон собирается сам разобраться с этим делом. Теперь доверять нельзя никому.

С одной стороны, это классический процедурал — в каждом эпизоде главный герой расследует запутанное дело и неизменно находит виноватых. С другой, Агеев распутывает таинственный клубок вокруг убийства коллеги и мучается подозрениями в отношении Киры. Персонаж Смолякова — классический ненадёжный рассказчик, который переживает травматические события. Зрителям не стоит доверять ему, их ждут сюрпризы.

Агеев

Коллеги по следственному комитету Санкт-Петербурга прозвали Анну Петровну Воронцову (Елизавета Боярская) Вороной. Виному тому хмурый вид и нежелание участвовать в попойках на работе. Воронцова полностью отдаётся работе, а потому зачастую в личной жизни у девушки большие проблемы. Она сильная и независимая женщина. Во втором сезоне Ворона занимается делами, связанными с домашним насилием. Однажды к ней в Следственное управление доставляют «подарок» — мужскую кисть. Так о себе заявляет народный мститель, который исправляет просчеты и недоработки правосудия. Он словно бы берет себе в компаньоны Воронцову — честную следовательницу, которая не может посадить всех преступников. Наказывает маньяк только провинившихся.

«Ворона. Тень справедливости» — удачная попытка перенести законы популярного жанра скандинавского нуара на отечественную землю. Продолжение детективного сериала, как и первый сезон, состоит из 12 эпизодов. Это цельная и увлекательная история, развивающаяся как в настоящем, так и в прошлом. Вороне в раскрытии преступления вновь помогает верный напарник Сергей Кабанов (Анатолий Белый).

Ворона. Тень справедливости

Санкт-Петербург, 2012 год. В городе развернулась война двух группировок за наркобизнес. С одной стороны — опытный Татарин (Андрей Смирнов), владеющий грузовым портом, а потому контролирующий все поставки запрещённых препаратов. С другой — розный выходец из стран Средней Азии Рахмон (Игорь Миркурбанов). Последние годы они были партнёрами, но сейчас Рахмон почуял реальную возможность прибрать к рукам весь наркобизнес в городе. А такой шанс упускать никак нельзя. В это же время в городе появляется революционный сайт для продажи наркотиков. Его создали молодые люди, которым нужны большие деньги. Со всеми продавцами запрещённых веществ стремится разобраться перенёсший тяжёлую личную трагедию майор наркоконтроля Коньков (Александр Кузнецов)

В криминальных разборках, особенно столь масштабных, граница между добром и злом размыта. В «Химере» нет ни белых, ни чёрных, одни только серые. Автором сценария проекта выступил Олег Маловичко, а снял сериал Душан Глигоров. Маловичко — один из самых знаменитых и востребованных сценаристов в России сегодня. Он работал над сериалами «Хрустальный», «Нулевой пациент» и «Метод», а также фильмами «Спутник», «Вторжение» и «Лед». Вместе с Глигоровым они ранее снимали «Хрустальный». Сценарист прекрасно держит ритм и сцены с погонями и перестрелками чередует с напряженными разговорами.

Химера

Саша Белов (Никита Ефремов) — любящий муж и ответственный отец. Его дочка идёт в первый класс. Он гениальный программист, который ведёт двойную игру. Молодой человек работает в компании, занимающейся кибербезопасностью. он создал революционное приложение BeHappy, в котором одни продают, а другие покупают наркотики. Пользователям достаточно просто поднести мобильный телефон к губам и произнести кодовую фразу, и они оказываются в BeHappy. Прелесть сервиса в том, что он невидимый. Естественно, на уникальный продукт находятся охотники, желающие получить сверхприбыль.

Режиссёром всех 10 эпизодов стал Кирилл Плетнёв. У сериала мощный актёрский состав: Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов и Никита Кологривый. Как подсказывает название сериала, действие развивается в реальной жизни, а потому за любые действия в виртуальном мире придётся платить в оффлайне. Редко какой российский сериал не боится обращаться к обычно табуированной теме наркотиков. Это нелегальный и быстро меняющийся мир с огромными прибылями и постоянной опасностью. Сценаристы напряжённого «Оффлайна» подчёркивают, насколько тяжело поймать крупного наркодилера с поличным.

Оффлайн

Юный и неопытный Вадик (Кузьма Сапрыкин) только что закончил Академию МВД и переехал из Москвы в Петербург. Невеста молодого человека Маша (Софья Лебедева) работает во дворце бракосочетаний города на Неве. Напарником Вадика становится опытный, находящийся в завязке капитан Гоша Колпаков (Гоша Куценко), который в машине по кругу слушает 10 хитов Татьяны Булановой. Первым делом необычной парочки становится серия исчезновений трупов из городского морга. Вполне возможно, что в инфернальном Петербурге завелись сатанисты, а может, масоны.

Само расследование — поиски исчезнувших трупов— сразу же задает высокий градус безумия всему сериалу. И Сапрыкин, и Куценко демонстрируют недюжинный актёрский талант. Еще в произведениях Достоевского и Гоголя город на Неве представал местом, в котором происходят необъяснимые вещи. В сериале Петербург предстаёт местом, где страшное гармонично сочетается со смешным и возможно всё. В кадр не проникает естественный свет, разве что неоновый, от многочисленных зазывающих рекламных вывесок. Неонуарный детектив сменяется абсурдной комедией, сюжетные повороты предсказать невозможно.

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Андрей Романович Чикатило (Дмитрий Нагиев) совершал жестокие преступления в Ростовской области и соседних регионах на закате Советского Союза. В течение 10 лет обычный с виду гражданин вёл двойную жизнь. Он считался примерным семьянином, его постоянно награждали почётными грамотами на работе, но в то же время он уводил детей и женщин в лесополосу, где жестоко убивал. Ростовские следователи сбиваются с ног, но результата нет. К ним на помощь приходят коллеги из Москвы, которые с помощью на тот момент современных разработок пытаются составить психологический портрет маньяка. Многолетняя кропотливая работа даёт плоды.

Два сезона сериала «Чикатило» образуют цельную и детализированную историю поимки страшного серийного убийцы. Изысканный ретро-триллер о классических и современных образцах жанра. Следователи и маньяк играют в кошки-мышки. Отдельно стоит отметить удивительное перевоплощение Дмитрия Нагиева, который всё-таки более известен комедийными ролями. несколькими запоминающимися штрихами он рисует чудовище, методично истребляющее людей.

Чикатило

Джек-потрошитель жестоко убивает проституток в самых злачных закоулках викторианского Лондона. Шерлок Холмс (Максим Матвеев) решает поймать преступника на живца и наряжается в платье. В самый неподходящий момент в дело вмешивается доктор Ватсон, преступник уходит. Возможно, Джек-потрошитель — русский. Британский сыщик с радостью отправляется в Петербург. Место Ватсона очень быстро займёт врач-фаталист Карцев (Владимир Мишуков), а русским ответом Ирен Адлер станет рыжеволосая учительница-куртизанка Софья (Ирина Старшенбаум). На роль здешнего Мориарти претендует обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов), манерный и одевающийся во всё белое англофил. Интересные дела и новые знакомства заставляют Холмса задержаться в Петербурге.

В российском сериале Холмс является большим поклонником Фёдора Михайловича Достоевского. Проект по стилистике напоминает трилогию «Гоголь»: знаменитый герой в новом образе, яркая комиксовая стилистика, клиповый монтаж, современный саундтрек, переосмысление классики, мета-юмор и отсылки к литературным произведениям. Холмс пытается спасти проститутку по имени Неточка (в 1849 году Достоевский публикует повесть «Неточка Незванова»), а обер-полицмейстера Знаменского зовут Пётр Порфирьевич (вспомним следователя Порфирия Петровича из «Преступления и наказания»). На каждое новое расследование у Холмса ровно 2 серии. В первом сезоне сериала всего 8 эпизодов, а значит, зрителей ждут 4 дела. Все они отталкиваются от литературного первоисточника, но переносят их на отечественную почву.

Шерлок в России

Около 20 лет назад Жанна Дронова (Ирина Розанова) убила 8 мужчин. Её жертвами были исключительно насильники, изменники, абьюзеры и педофилы. Даже сегодня, находясь, в тюрьме убийца не чувствует никаких угрызений совести и гордится содеянным. Спустя 20 лет у Жанны появляется таинственный подражатель, повторяющий её путь и стиль. За это сложное дело берутся опытный следователь Баженов (Александр Марин), который 20 лет назад поймал Жанну Дронову, и молодая, но очень дерзкая Соня (Ольга Сутулова). Дронова готова помочь следствию, но за ряд существенных уступок.

«Самка богомола» режиссёр Нурбека Эгена («Шерлок в России», «Алиби» и «Мажор») напоминает «Молчание ягнят» Джонатана Демме. Вновь следователям приходится обратиться к одному маньяку, чтобы поймать другого, представителя следующего поколения. Сериал основан на французском мини-сериале «Богомол», который выходил в 2017 году. Оригинальный проект отталкивался от реальной истории серийной убийцы Жанны Дебер, которая, как и на экране, истребляла исключительно мужчин.

Самка богомола

Доблестному майору Черкасову (Андрей Смоляков) поручили предотвратить преступления в предолимпийской столице, сталкивается с разборкой местных криминальных банд. Расследование закручивается вокруг банд, убийств и, что важнее, желанных драгоценностей, за которыми начинают охотиться головорезы.

Все продолжения «Мосгаза» (а первый сериал рассказывал о представлявшемся работником газовой службы маньяке Владимире Ионесяне) представляют из себя обособленные сюжеты, основанные на реальных преступлениях. Их всех связывает майор Черкасов. Каждое новое его дело представляет собой ностальгический детектив с бережно восстановленной атмосферой былой эпохи, социальной проблематикой и аутентичными декорациями. лавных героев неизменно играют Андрей Смоляков и Марина Александрова. Группа сотрудников Московского уголовного розыска (МУР) уже на протяжении 9 лет раскрывает громкие преступления. В сезоне с подзаголовком «Западня» на экране появились Олега Ягодин, Екатерина Вилкова, Александр Феклистов, Николай Добрынин и Алексей Вертков.