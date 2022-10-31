7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить

К чему на самом деле может привести необузданная страсть с «вампиром» или история «современной Золушки»? Давайте вспомним самые нереалистичные и нелепые приемы сценаристов романтического кино, которые годами кочуют из фильма в фильм.

Лавхейт

Самое частое романтическое заблуждение кинематографистов заключается в том, что от ненависти до любви всего один шаг. В кино и литературе даже появился особый термин для обозначения таких отношений – «лавхейт» или «любовь-ненависть». Это когда герои на протяжении всего сюжета устраивают друг другу подлянки, а потом вдруг неожиданно для самих себя сливаются в страстном поцелуе. Конечно, на экране такой чувственный контрастный душ выглядит эффектно. Но попробуйте-ка на самом деле поцеловать коллегу по работе, которому вы только что испортили презентацию проекта! Едва ли эта затея закончится чем-то хорошим. В реальной жизни для здоровых отношений необходимо как минимум взаимоуважение, а в идеале еще и взаимопонимание.

Предложение

Из грязи в князи

Кто из девушек не мечтал хоть раз оказаться на месте Джулии Робертс в культовом фильме «Красотка»? Сценарий «Золушки» испокон веков привлекает как творческих людей, так и их почитателей. Он с детства убеждает девочек, что каждую из них где-то заждался прекрасный и богатый принц, а если он до сих пор не прискакал – так это не иначе как белый конь подвел. На самом деле, это довольно антифеминистский сюжет, который призывает девушек отказаться от саморазвития и потратить жизнь на охоту за состоятельными мужчинами. Мол, просто будь собой, а идеальный миллионер свалится на твою голову, даже если ты чистишь унитазы на Казанском вокзале или, чего доброго, стоишь на панели. Никто не отрицает, что неравная по социальному статусу любовь действительно может произойти в жизни. Однако гораздо больше шансов на нее у тех людей, которые непрерывно работают над собой и стремятся к достижению целей. Даже если какой-нибудь олигарх и подберет на улице сексапильную, но ничего из себя не представляющую красотку, очень скоро он поймет, что ему попросту не о чем с ней поговорить.

Красотка

Зловещий незнакомец

А этот сценарий в буквальном смысле романтизирует в глазах женщин эгоистов, психов и даже маньяков. Основная идея таких фильмов – в непреодолимом влечении героини к жутковатому и опасному мужчине, который скрывает какую-то тайну. Он либо агент 007 под прикрытием, либо садист с изломанной психикой, либо вообще вампир, жаждущий испить крови своей избранницы. Но даже это открытие почему-то не отталкивает влюбленную дуру, а еще больше подстегивает ее интерес. Да, на экране такие истории заканчиваются страстными постельными сценами и незабываемыми романами. Но, увы, в реальной жизни отношения с человеком, о котором ты ничего не знаешь, и который, к тому же, позволяет себе грубое отношение к тебе, могут привести к трагедии в прямом смысле этого слова. Справедливости ради, есть немало фильмов и с обратной «расстановкой сил», когда загадочным суккубом оказывается женщина (например, пресловутый «Основной инстинкт»). Но от перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.

Сумерки

Я тебя перевоспитаю!

Страшнейшее заблуждение каждого слепо влюбленного человека – верить, что он сможет «исправить» своего избранника под себя. Почему бы не загнать в тупик грубого и нелюдимого Челентано, чтобы пробудить в нем страсть? Или не внушить светской львице, что она мечтает жить в трейлере с тремя детьми? К сожалению, на практике такие приемы не работают. Ты или принимаешь человека таким, какой он есть, или он тебе попросту не подходит. Гораздо правильнее будет сразу определиться с приоритетами и целями в паре, чем потом страдать из-за того, что принцесса Фиона оказалась зеленым огром.

Укрощение строптивого

Любовь зла

На сей раз, речь идет о романтизации токсичных отношений. Как это ни прискорбно, многие люди, причем чаще всего женщины, до сих пор верят, что чем сложнее испытания в любви, тем крепче становится эта самая любовь. Всяческие крайности и заскоки партнера начинают восприниматься как «изюминка», даже если они приводят к бессонным ночам, заплаканным глазам и, чего доброго, поломанным ребрам. Вспоминая предыдущий пункт, опять-таки стоит зарубить себе на носу, что «плохой парень» никогда не станет заботливым и чутким, а больная на всю голову мегера – идеальной женой и матерью, даже если сегодня она в этом клянется. Есть вещи, терпеть и прощать которые нельзя даже ради огромной любви.

Три метра над уровнем неба

А вам слабо?

Еще один губительный сценарий для отношений – превратить их в соревнование. В разнообразных ситкомах и ромкомах такой прием выглядит забавно, романтично и даже соблазнительно. Пока герои пытаются доказать что-то друг другу, себе или третьим лицам, они незаметно влюбляются, а побеждает в споре, конечно же, любовь. Но в реальных отношениях люди не могут двигаться, столкнувшись лбами. Для сближения им необходимо играть на одной стороне и идти в одном направлении. Иначе роман точно не зайдет дальше стадии «первый класс, вторая четверть».

Как выйти замуж за 3 дня

Долго и счастливо

Пример: «Кейт и Лео»и еще 99% романтических комедий

Здесь речь идет не столько даже о сценарии, сколько о заезженном художественном штампе. Разумеется, не каждый фильм, который заканчивается хэппи-эндом, автоматически становится неудачным. Однако сценаристы и режиссеры не всегда учитывают особенности характеров и внутренний мир своих героев. Им важно логически завершить историю и поставить красивую жирную точку. Но такой прием срабатывает на 100% разве что в детских сказках. После свадебных колоколов и пробежки за руку по пляжу обычно наступает повседневная жизнь – быт, который неизбежно разрушит даже самую красивую пару, если люди не подходят друг другу на самом деле. Прежде чем верить в «долго и счастливо», задумайтесь, действительно ли смогут друг друга понять современная бизнес-вумен и «попаданец» из средневековья или завравшаяся девушка и поверивший ей красавчик?