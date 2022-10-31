Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить

31 октября 2022 17:00
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить

К титрам многих ромкомов стоит добавлять предупреждение «Не пытайтесь это повторить!».

К чему на самом деле может привести необузданная страсть с «вампиром» или история «современной Золушки»? Давайте вспомним самые нереалистичные и нелепые приемы сценаристов романтического кино, которые годами кочуют из фильма в фильм.

Лавхейт

Пример: «Предложение»

Самое частое романтическое заблуждение кинематографистов заключается в том, что от ненависти до любви всего один шаг. В кино и литературе даже появился особый термин для обозначения таких отношений – «лавхейт» или «любовь-ненависть». Это когда герои на протяжении всего сюжета устраивают друг другу подлянки, а потом вдруг неожиданно для самих себя сливаются в страстном поцелуе. Конечно, на экране такой чувственный контрастный душ выглядит эффектно. Но попробуйте-ка на самом деле поцеловать коллегу по работе, которому вы только что испортили презентацию проекта! Едва ли эта затея закончится чем-то хорошим. В реальной жизни для здоровых отношений необходимо как минимум взаимоуважение, а в идеале еще и взаимопонимание.

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Предложение

Из грязи в князи

Пример: «Красотка»

Кто из девушек не мечтал хоть раз оказаться на месте Джулии Робертс в культовом фильме «Красотка»? Сценарий «Золушки» испокон веков привлекает как творческих людей, так и их почитателей. Он с детства убеждает девочек, что каждую из них где-то заждался прекрасный и богатый принц, а если он до сих пор не прискакал – так это не иначе как белый конь подвел. На самом деле, это довольно антифеминистский сюжет, который призывает девушек отказаться от саморазвития и потратить жизнь на охоту за состоятельными мужчинами. Мол, просто будь собой, а идеальный миллионер свалится на твою голову, даже если ты чистишь унитазы на Казанском вокзале или, чего доброго, стоишь на панели. Никто не отрицает, что неравная по социальному статусу любовь действительно может произойти в жизни. Однако гораздо больше шансов на нее у тех людей, которые непрерывно работают над собой и стремятся к достижению целей. Даже если какой-нибудь олигарх и подберет на улице сексапильную, но ничего из себя не представляющую красотку, очень скоро он поймет, что ему попросту не о чем с ней поговорить.

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Красотка

Зловещий незнакомец

Пример: «Сумерки»

А этот сценарий в буквальном смысле романтизирует в глазах женщин эгоистов, психов и даже маньяков. Основная идея таких фильмов – в непреодолимом влечении героини к жутковатому и опасному мужчине, который скрывает какую-то тайну. Он либо агент 007 под прикрытием, либо садист с изломанной психикой, либо вообще вампир, жаждущий испить крови своей избранницы. Но даже это открытие почему-то не отталкивает влюбленную дуру, а еще больше подстегивает ее интерес. Да, на экране такие истории заканчиваются страстными постельными сценами и незабываемыми романами. Но, увы, в реальной жизни отношения с человеком, о котором ты ничего не знаешь, и который, к тому же, позволяет себе грубое отношение к тебе, могут привести к трагедии в прямом смысле этого слова. Справедливости ради, есть немало фильмов и с обратной «расстановкой сил», когда загадочным суккубом оказывается женщина (например, пресловутый «Основной инстинкт»). Но от перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Сумерки

Я тебя перевоспитаю!

Пример: «Укрощение строптивого»

Страшнейшее заблуждение каждого слепо влюбленного человека – верить, что он сможет «исправить» своего избранника под себя. Почему бы не загнать в тупик грубого и нелюдимого Челентано, чтобы пробудить в нем страсть? Или не внушить светской львице, что она мечтает жить в трейлере с тремя детьми? К сожалению, на практике такие приемы не работают. Ты или принимаешь человека таким, какой он есть, или он тебе попросту не подходит. Гораздо правильнее будет сразу определиться с приоритетами и целями в паре, чем потом страдать из-за того, что принцесса Фиона оказалась зеленым огром.

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Укрощение строптивого

Любовь зла

Пример: «Три метра над уровнем неба»

На сей раз, речь идет о романтизации токсичных отношений. Как это ни прискорбно, многие люди, причем чаще всего женщины, до сих пор верят, что чем сложнее испытания в любви, тем крепче становится эта самая любовь. Всяческие крайности и заскоки партнера начинают восприниматься как «изюминка», даже если они приводят к бессонным ночам, заплаканным глазам и, чего доброго, поломанным ребрам. Вспоминая предыдущий пункт, опять-таки стоит зарубить себе на носу, что «плохой парень» никогда не станет заботливым и чутким, а больная на всю голову мегера – идеальной женой и матерью, даже если сегодня она в этом клянется. Есть вещи, терпеть и прощать которые нельзя даже ради огромной любви.

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Три метра над уровнем неба

А вам слабо?

Пример: «Как выйти замуж за 3 дня»

Еще один губительный сценарий для отношений – превратить их в соревнование. В разнообразных ситкомах и ромкомах такой прием выглядит забавно, романтично и даже соблазнительно. Пока герои пытаются доказать что-то друг другу, себе или третьим лицам, они незаметно влюбляются, а побеждает в споре, конечно же, любовь. Но в реальных отношениях люди не могут двигаться, столкнувшись лбами. Для сближения им необходимо играть на одной стороне и идти в одном направлении. Иначе роман точно не зайдет дальше стадии «первый класс, вторая четверть».

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Как выйти замуж за 3 дня

Долго и счастливо

Пример: «Кейт и Лео»и еще 99% романтических комедий

Здесь речь идет не столько даже о сценарии, сколько о заезженном художественном штампе. Разумеется, не каждый фильм, который заканчивается хэппи-эндом, автоматически становится неудачным. Однако сценаристы и режиссеры не всегда учитывают особенности характеров и внутренний мир своих героев. Им важно логически завершить историю и поставить красивую жирную точку. Но такой прием срабатывает на 100% разве что в детских сказках. После свадебных колоколов и пробежки за руку по пляжу обычно наступает повседневная жизнь – быт, который неизбежно разрушит даже самую красивую пару, если люди не подходят друг другу на самом деле. Прежде чем верить в «долго и счастливо», задумайтесь, действительно ли смогут друг друга понять современная бизнес-вумен и «попаданец» из средневековья или завравшаяся девушка и поверивший ей красавчик?

7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Кейт и Лео
Фото: Legion-Media
Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Related video