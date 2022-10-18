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Киноафиша Новости Еще несколько именитых актеров получили роли в фильме «Глупые деньги»

Еще несколько именитых актеров получили роли в фильме «Глупые деньги»

18 октября 2022 15:13
Еще несколько именитых актеров получили роли в фильме «Глупые деньги»

Картина об интернет-троллях, устроивших финансовую революцию на Уолл-стрит.

К касту драмы «Глупые деньги» (Dumb Money) присоединились еще несколько именитых исполнителей. Согласно данным портала Deadline, к актерскому составу новой картины режиссера Крэйга Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла») примкнули Винсент Д’Онофрио («Сорвиголова»), Энтони Рамос («Железное сердце») и Дэйн ДеХаан («Лекарство от здоровья»). Съемки уже активно идут.

Ранее роли в фильме получили Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), Сет Роген («Фабельманы»), Пит Дэвидсон («Тела, тела, тела») и Пол Дано («Бэтмен»).

Еще несколько именитых актеров получили роли в фильме «Глупые деньги»

Сюжет «Глупых денег» вдохновлен книгой Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», в которой описан нашумевший инцидент, давший толчок финансовой революции на бирже. Официальный синопсис картины пока отсутствует, но в первоисточнике рассказывается история частных инвесторов и интернет-троллей с субреддита, которые уничтожили один из крупнейших хедж-фондов на Уолл-стрит. Из-за финансистов-любителей произошел мощный скачок рыночной стоимости компании GameStop, и это привело к колоссальным денежным потеря империалистических биржевиков.

Сценарий написали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, соавторы сериала «Оранжевый — хит сезона» и грядущего «Человека-волка» во главе с Райаном Гослингом. Производственный процесс курируют студия MGM и компания Black Bear Pictures. Дату релиза «Глупых денег» еще не огласили.

Фото: Legion-Media; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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