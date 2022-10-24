Создатели сериала «Ведьмак» уже работают над сценариями четвертого и пятого сезонов

Согласно информации интернет-портала Redanian Intelligence, посвященного новостям о сериале «Ведьмак» от Netflix, творческая команда популярного фэнтези уже приступила к разработке четвертого и пятого сезонов шоу.

Согласно источнику, сценаристы только недавно приступили к работе, поэтому ждать новостей об этих сезонах в ближайшее время не стоит. Их съемки, скорее всего, начнутся не раньше лета 2023 года, когда выйдет третий сезон шоу — сейчас он находятся на этапе постпроизводства.

В то же время состав команды писателей практически не изменился. Над продолжением работают Лорен Шмидт Хиссрик, Майк Островски, Таня Лотиа, Хэйли Холл, Рэй Бенджамин, Клер Хиггинс, Хавьер Грилло-Марсуа, Мэттью Д’Амброзио и Трой Дэнджерфилд. При этом Д’Амброзио был повышен до должности продюсера, о чем он сам объявил в своих социальных сетях.

Сериал «Ведьмак» основан на серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. В центре сюжета — суровый охотник на чудовищ Геральт из Ривии. Герой, который провел всю свою жизнь в качестве одинокого истребителя монстров, оказывается связан узами судьбы с принцессой Цириллой, преследуемой могущественным правителем империи Нильфгаард Эмгыром и могущественным злым магом Вильгефорцом.

В настоящее время к выходу готовится приквел флагманского шоу под названием «Ведьмак: Происхождение». Его премьера состоится 25 декабря 2022 года.