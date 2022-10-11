Создатели «Пацанов» показали новых супергероинь из четвертого сезона

Стриминговый сервис Amazon Prime поделился первыми портретными фотографиями двух новых супергероинь из будущего четвертого сезона «Пацанов».

Согласно официальному описанию, команду супергероев Vought пополнят две новые участницы под псевдонимами Firecracker и Sister Sage. Героинь сыграют актрисы Вэлори Керри, которую многие могут знать по шоу «Последователи» и роли Кэры в игре Detroit: Become Human (Керри дала персонажу свой внешний облик и голос), а также Сьюзэн Хэйард, звезда сериала «Силы» с Шарлто Копли и фильма «Радиевые девушки» с Джоуи Кинг.

Суперкостюмы для персонажей были разработаны дизайнером Лаурой Джин Шеннон. Она же, кроме прочего, создала и полюбившийся фанатам костюм Солдатика, сыгранного Дженсеном Эклсом.

На данный момент это вся доступная информация о новых героинях. По словам представителей Amazon, остальные подробности о них «будут храниться в секрете вплоть до премьеры нового сезона». Хотя дата его выхода пока не была объявлена, достоверно известно, что съемки четвертого сезона «Пацанов» в настоящее время проходят в Торонто.