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Киноафиша Новости Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах

Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах

23 октября 2022 12:00
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах

Разводы, дети, харасмент и другие животрепещущие вопросы, которые волнуют все женское сообщество.

 

На волне распространения таких движений, как #MeToo и Time’s Up, фокус на женских проблемах в современном искусстве становится все более и более актуальным. Только за последние четыре года на малые экраны вышло сразу несколько громких сериалов, посвященных токсичной гендерной социализации или дискриминации в отношении девочек, девушек, женщин.

Рассказ служанки

Основанный на одноименном романе Маргарет Эстлунд сериал разворачивается в мире альтернативного будущего, где большая часть женщин оказались бесплодны. При этом, власть над рядом государств захватили религиозные радикалы, установившиеся в обществе жесткий патриархат. В этом новом мире у фертильных женщин есть лишь один удел — производить на свет потомство власть имущих и во всем слушаться хозяев-мужчин. Несмотря на фантастический сюжет, «Рассказ служанки» не сильно далек от окружающих нас реалий, особенно, когда дело касается стран восточного региона. Как показал недавний скандал вокруг абортов в США, проблема эксплуатации женского тела все еще актуальна, даже в таких демократических странах. Что уж говорить о России.

Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Рассказ служанки

Я могу уничтожить тебя

Драматический мини-сериал, созданный британкой Михаэлой Коэл, рассказывает о писательнице Арабелле, которая подвергается сексуальному насилию со стороны незнакомого мужчины в баре. По мере развития событий главная героиня переживает яркие симптомы посттравматического расстройства, пытается найти своего обидчика и посадить его в тюрьму. Но слуги закона, как это часто бывает, бездействуют, а эмоциональное состояние Арабеллы только усугубляет ее личные отношения. По словам социологов, каждая вторая современная женщина хотя бы раз в жизни подвергалась сексуализированному насилию или домогательствам со стороны незнакомых мужчин. Именно по этой причине большинству зрительниц будут понятны и очевидны чувства Арабеллы, переживающей все круги ада состояния вечной жертвы. Кроме того, «Я хочу тебя уничтожить» работает как настоящий сеанс психотерапии, помогающий осознать и, что важно, справиться с наболевшей эмоциональной проблемой.

Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Я могу уничтожить тебя

Выскочка

Многосерийный ситком «Выскочка» с комедианткой Эйди Брайант, знакомой многим по выпускам «Субботним вечером в прямом эфире», рассказывает историю молодой журналистки Энни Истон, обладательницы нестандартной фигуры, мягкого темперамента и явно страдающей от неуверенности в себе в мире, где все вокруг стремятся быть идеальными. По ходу дела Энни знакомится с активистками движения бодипозитива, начинает писать колонку об отношениях со своим телом, вдохновляя сотни других женщин на любовь и самопринятие. «Выскочка» — это сериал о токсичных социальных стереотипах, которые даже в наше прогрессивное время продолжают уничтожать самооценку миллионов женщин по всему миру, которые гораздо чаще мужчин подвергаются объективизации и бодищеймингу.

Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Выскочка

Большая маленькая ложь

Драматический сериал «Большая маленькая ложь», снятый по одноименной книге Лианы Мориарти, идеально подойдет для зрительниц среднего возраста, которые уже столкнулись с некоторыми проблемами в супружеской жизни. Главные героини шоу — зажиточные и не очень женщины — мамы, жены и подруги — проживающие в неизвестном калифорнийском городе. Основная сюжетная линия «Большой маленькой лжи» связана с детективной историей, однако фоном в кадре происходит множество личных взаимодействий — сталкиваясь с различными проблемами, главные героини черпают силы друг в друге, становясь идеальным воплощением того, что в обществе принято называть женской дружбой. Особняком в сериале стоит тема домашнего насилия, которое медленно, но верно убивает не только доверие, но и любовь супругов.

Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Большая маленькая ложь

Сексуальная жизнь студенток колледжа

Еще один проект HBO — молодежная комедия, созданная звездой сериала «Офис» Минди Калинг, повествует о четырех студентках-первокурсницах, которые волею судьбы делят одну комнату в общежитии. Все девушки оказываются очень разными: одна выросла в семье из типичного рабочего класса и вынуждена работать официанткой по вечерам, другая же родилась с золотой ложкой во рту и никогда не знала слова «нет». Главное достоинство «Сексуальной жизни студенток» заключается в том, что каждая из зрительниц сможет узнать в одной из героинь саму себя — настолько они разноплановые и харизматичные. Каких-то сложных социальных тем сериал не поднимает, однако о трудностях бытия студентов все-таки говорит: в конце концов, учеба и личная жизнь довольно редко вяжутся друг с другом.

Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Сексуальная жизнь студенток колледжа
Фото: Legion-Media
Olya Smolina
Olya Smolina
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