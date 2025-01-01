Меню
Разыгрываем призы к фильму «Мокрячок Попай»
Разыгрываем призы к фильму «Мокрячок Попай» 15 сентября 2025 - 29 сентября 2025 Не пропустите слэшер по мотивам известного комикса!
Разыгрываем призы к фильму «Сорвать куш в Сен-Тропе»
Разыгрываем призы к фильму «Сорвать куш в Сен-Тропе» 5 сентября 2025 - 22 сентября 2025 Не пропустите комедию о безбашенной авантюре!
Разыгрываем призы к фильму «Выход 8»
Разыгрываем призы к фильму «Выход 8» 25 августа 2025 - 18 сентября 2025 Не пропустите триллер-головоломку, снятый по одноименной игре!  
Разыгрываем призы к фильму «Миссия: Взломать экзамен»
Разыгрываем призы к фильму «Миссия: Взломать экзамен» 22 августа 2025 - 5 сентября 2025 Не пропустите семейную комедию о школьных буднях!  
Разыгрываем призы к фильму «Пункт назначения: Высотка 613»
Разыгрываем призы к фильму «Пункт назначения: Высотка 613» 7 июля 2025 - 27 августа 2025 Не пропустите мистический хоррор о доме-ловушке!
Разыгрываем призы к фильму «Джульетта и Ромео»
Разыгрываем призы к фильму «Джульетта и Ромео» 4 августа 2025 - 18 августа 2025 Не пропустите новое прочтение бессмертной пьесы Шекспира!  
Разыгрываем призы к фильму «Одержимые. Наследие дьявола»
Разыгрываем призы к фильму «Одержимые. Наследие дьявола» 16 июля 2025 - 15 августа 2025 Не пропустите мистический боди-хоррор от продюсеров «Два, три, демон приди!».  
Разыгрываем призы к фильму «Взвести курки»
Разыгрываем призы к фильму «Взвести курки» 25 июля 2025 - 6 августа 2025 Не пропустите экшн-триллер о мафиозных разборках!
Разыгрываем призы к мультфильму «Кроссы»
Разыгрываем призы к мультфильму «Кроссы» 17 июня 2025 - 16 июля 2025 Не пропустите увлекательную семейную комедию!
Разыгрываем призы вместе с издательством «ЭКСМО»!
Разыгрываем призы вместе с издательством «ЭКСМО»! 11 июня 2025 - 30 июня 2025 Правильно ответьте на вопросы нашей детективной викторины и получите возможность выиграть набор из 10 книг!
