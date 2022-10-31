Дэниэл Рэдклифф вновь ответил на слухи по поводу роли Росомахи в киновселенной Marvel

Во время весенних пресс-мероприятий в связи с выходом приключенческого ромкома «Затерянный город» Дэниэл Рэдклифф с энтузиазмом реагировал на желание поклонников увидеть его в роли Росомахи. Интерес актера дал толчок не только появлению целой серии различных фан-артов, но и породил немало слухов. В рамках недавнего интервью для издания GQ исполнитель вновь затронул острую тему, заодно пояснив, каким образом подобные сплетни появляются в сети. Винит он в этом только самого себя:

«Это просто слухи на волне пресс-туров. Я что-то болтаю, а потом мне иногда надоедает отвечать однотипно, и я начинают говорить несколько иначе — так все и закручивается. Мне просто следует держать рот на замке».

Рэдклифф долгое время пытался стереть из восприятия зрителей образ Гарри Поттера, поэтому теперь он не хочет связывать себя с подобными проектами, из-за которых аудитория потом будет помнить его по одной роли.

Пока что действующим Росомахой является Хью Джекман и артист вернется к своему коронному образу в предстоящем «Дэдпуле 3», который войдет в киновселенную Marvel. Премьера многообещающего супергеройского блокбастера состоится 8 ноября 2024 года.

Ближайшим фильмом Рэдклиффа является выходящий на этой неделе комедийный байопик «Странный: История Эла Янковича», а уже в середине января 2023 года стартует четвертый сезон «Чудотворцев».