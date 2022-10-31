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Киноафиша Новости Очаровательное и забавное приключение: появились первые отзывы об «Эноле Холмс 2»

Очаровательное и забавное приключение: появились первые отзывы об «Эноле Холмс 2»

31 октября 2022 10:45
Очаровательное и забавное приключение: появились первые отзывы об «Эноле Холмс 2»

По словам критиков, фильм ни в чем не уступает первой части и намного лучше раскрывает персонажей.

В сети начали появляться первые отзывы критиков о долгожданном детективном фильме «Энола Холмс 2» от Netflix. Продолжение истории о неугомонной сестре Шерлока Холмса пришлось по душе журналистам, большинство из которых посчитали, что картине удалось сохранить достоинства первой части, а в некоторых вещах даже превзойти ее.

Например, автор издания Collider Мэгги Ловитт отметила, что фильм сохранил свое очарование, при этом расширив взаимодействие между персонажами:

«Энола Холмс 2» — это захватывающий детектив и восхитительное приключение от начала до самого конца. Вторая часть получилась такой же очаровательной, как и первая, но сиквел дает больше экранного времени для раскрытия персонажей Милли Бобби Браун и Генри Кавилла, больше исследует различия и сходства двух сыщиков Холмсов».

Стивен Вайнтрауб также отметил, что сиквел ничуть не уступает оригиналу практически во всем:

«Энола Холмс 2» получилась такой же веселой, как и первый фильм. Однако теперь у Шерлока и его сестры появилось намного больше совместных сцен, между ними по-настоящему ощущается отличная химия. Надеюсь, мы еще ни раз увидим, как эта парочка вместе решает детективные загадки».

Авторы подкаста Film Optix сказали, что продолжению удалось найти надежную опору для своего развития:

«Фильм стал идеальным преемником первой части. Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и остальные актеры вновь великолепно исполнили свои роли. Это продуманное детективное приключение, скрашенное интересными историческими отсылками. Создателям фильма удалось понять, что так понравилось фанатам оригинала, и выстроить на этой основе надежную опору для продолжения».

Мировая премьера «Энолы Холмс 2» состоится 4 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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