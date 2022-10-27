Мэттью Перри язвительно высказался о Киану Ривзе: «Почему он до сих пор жив?»

Перри возмущает, что Ривз все еще «среди нас», тогда как «действительно талантливые люди» уходят из жизни.

1 ноября в свет выйдут мемуары Мэттью Перри, известного в первую очередь по роли Чендлера в сериале «Друзья». Книга получила название Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing («Друзья, любовники и большая ужасная вещь»). Журналисты, уже успевшие ознакомится с книгой, рассказывают, что в ней актер сделал несколько шокирующих заявлений — например, в очень грубой форме раскритиковал творчество Киану Ривза.

Так, Перри задается вопросом, почему Ривз все еще остается жив, в то время как его «действительно талантливый» коллега Ривер Фенкс, брат Хоакина Феникса, погиб:

«Ривер был красивым мужчиной внутри и снаружи — слишком красивым для этого мира, как оказалось. Всегда кажется, что действительно талантливые люди уходят первыми. Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще среди нас?».

Позже Перри еще раз упоминает Ривза, когда речь заходит о ныне покойном комке Крисе Фарли, с которым он снялся в фильме «Почти герои» 1997 года:

«Я пробил дыру в стене гримерки Дженнифер Энистон, когда узнал о его смерти. А Киану Ривз все еще среди нас. Мне пришлось участвовать в рекламной кампании «Почти героев» через две недели после этого. Ирония заключалась в том, что я публично обсуждал его смерть от наркотиков и алкоголя, а сам все это время был под кайфом».

Кроме того, в своей книге Перри рассказывает, что он потратил 9 миллионов долларов на курсы по избавлению от алкоголизма и едва не умер в 2018 году из-за чрезмерного употребления опиоидов. Тогда его сердце остановилось на 5 минут.

Заявления Перри о Ривзе возмутили общественность, после чего звезда «Друзей» поспешил извиниться. В ответ на запрос Deadline Перри написал: