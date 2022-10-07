Велма насмехается над консерватизмом в тизере спин-оффа «Скуби-Ду» для взрослых

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый тизер анимационного сериала «Велма», спин-оффа «Скуби-Ду» о Велме Динкли.

Этот ролик был впервые представлен на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке в этот четверг, а сегодня стал доступен для просмотра в интернете. В нем зрителям показывают, что шоу будет пропитано острой сатирой на злободневные темы: он начинается с того, что героиня пишет жалобу в HBO Max. Велма сетует на то, что стрим-сервис выпустил ремейк фильмов о ее любимой героине Джуди Дженсен, в котором она не «сохнет по мальчикам». В этому Велма добавляет, что Джуди хотя бы оставили белой. Эта сцена явно была задумана как самоирония, ведь в новом сериале этническая принадлежность Велмы была изменена. Теперь героиня больше похожа на потомка эмигрантов из Южной Азии.

Далее в ролике появляется некоторые элементы шоу для взрослых, когда мы видим, что за окном Велмы стоит маньяк с ножом. Он звонит ей и говорит, что забрался в ее жилище после чего совершает кровавое убийство в стиле франшизы «Крик».

Главную героиню мультфильма озвучила Минди Кейлинг, которую многие могут знать по роли Кейли в комедийном сериале «Офис». Других классических персонажей «Скуби-Ду» озвучили Сэм Ричардсон (Шэгги), Констанс Ву (Дафна) и Гленн Хоуэртон (Фред). Также в озвучении сериала приняли участие «Странный Эл» Янкович, Джейн Линч, Ванда Сайкс и другие.

Премьера «Велмы» состоится в 2023 году.