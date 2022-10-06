Дэвид Харбор спасает Рождество в духе Джона Уика в трейлере боевика «Жестокая ночь»

В сети появился первый трейлер праздничного боевика «Жестокая ночь». Фильм посвящен депрессивному Санта-Клаусу, который пытается спасти Рождество, жестко наказывая наемников, взявших в заложники целое семейство.

Главную роль в картине исполнил Дэвид Харбор, звезда сериала «Очень странные дела» и фильма Marvel «Черная Вдова». Также в ленте сыграли Кэм Жиганде («Одинокие сердца»), Беверли Д’Анджело («Каникулы»), Джон Легуизамо («Скорая помощь»).

Режиссером выступил норвежский кинематографист Томми Виркола, автор фильмов «Тайна 7 сестер» с Нуми Рапас и «Охотники на ведьм» с Джереми Реннером. Сценарий был написан Пэтом Кейси и Джошом Миллером, которые ранее работали над обеими частями «Соника в кино».

Фильм был впервые представлен на фестивале CinemaCon в апреле этого года. Тогда Харбор обратился с речью к переполненному залу:

«Вы все любите отличные боевики, верно? А как насчет рождественских фильмов? А теперь проставьте себе фильм, который был бы одновременно и отличным боевиком, и рождественским фильмом. Что-то в духе «Крепкого орешка». А что, если бы этот фильм сняли офигенный режиссер Томми Виркола и крутые продюсеры из 87North, сумасшедшие новаторы, создавшие «Взрывную блондинку», «Джона Уика», «Никто» и «Форсаж: Хоббс и Шоу»? И, конец, просто представьте, что я бы снялся в этом фильме в роли гребаного Санта-Клауса».

Премьера «Жестокой ночи» состоится 2 декабря 2022 года.