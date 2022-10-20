Королевская семья в кризисе: вышел трейлер пятого сезона «Короны»

Стриминговый сервис Netflix презентовал долгожданный трейлер пятого сезона «Короны», где произошла очередная смена актерского состава. Одной важной переменой дело не ограничилось. После публичного письма Джуди Денч, пожаловавшейся на оскорбительно вольную интерпретацию фактов, стриминг вставил в описание сезона дисклеймер с пояснением: «это вымышленная инсценировка, вдохновленная реальными событиями».

Действие новых серий перенесется в 1990-е годы, акцент будет сделан на информационной войне принцессы Дианы и принца Чарльз, которых теперь воплощают Элизабет Дебики и Доминик Уэст. В предстоящем сезоне продолжат освещать историю Елизаветы II (Имелда Стонтон) и покажут ряд политических и личных событий, оказавших влияние на ее правление. В новом десятилетии семье монархов придется столкнуться, возможно, с самым сложным испытанием — доказать британскому народу свою значимость. Ситуацию будут постоянно усугублять тяжелые взаимоотношения Дианы и Чарльза, из-за чего «королевский фундамент» даст сильную трещину.

В остальной каст проекта шоураннера Питера Моргана вошли Джонни Ли Миллер (премьер-министр Джон Мейджор), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Оливия Уильямс (Камилла Паркер-Боулз), Джонатан Прайс (герцог Филипп), Салим Дау (Мохаммед аль-Файед), Халид Абдалла (Доди аль-Файед), Филиппин Леруа-Болье (Моник Ритц), Сенан Уэст (принц Уильям), а также Тедди Хоули и Уилл Пауэлл, воплотившие принца Гарри в детстве.

Все десять эпизодов пятого сезона выйдут на Netflix 9 ноября.