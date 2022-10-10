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Киноафиша Новости На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»

На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»

10 октября 2022 11:43
На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»

Жадные родственники готовы пойти на все, чтобы получить наследство.

В сети появился новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка» (The Estate), имеющий деликатную «красную» рейтинговую плашку, что значит «без цензуры». Например, в ролике содержится зашкаливающий уровень ругательств, а также прямые намеки на инцест.

Ведущие роли в ленте сыграли Тони Коллетт («Реинкарнация»), Анна Фэрис («Очень страшное кино»), Дэвид Духовны («Секретные материалы»), Розмари ДеУитт («И повсюду тлеют пожары»), Рон Ливингстон («Братья по оружию») и Кэтлин Тернер («Роман с камнем»). Снял фильм по собственному сценарию режиссер «Смерти на похоронах» Дин Крэйг.

В центре сюжета окажутся две неблагополучные сестры — неудачливая бизнес-леди Мэйси (Коллетт) и анархичная Саванна (Фэрис). Главные героини узнают, что их неприлично богатая и одинокая тетушка Хильда (Тернер) с откровенно ужасным характером больна раком. Это становится толчком к действиям. Возбужденные шансом получения наследства пожилой дамы, женщины отправляются в ее особняк, прикидываясь заботливыми родственниками. На пороге их встречают жадная кузена Беатрис (ДеУитт) со своим мужем (Ливингстон) и пронырливый племянник Ричард (Духовны). У всех одна единственная цель — втереться в доверие к сварливой старушке и получить часть ее внушительного состояния. На этой почве между родственниками начинается настоящее соперничество за внимание бабушки.

В прокате США картина стартует 4 ноября, а российский релиз намечен на 12 января 2023 года.

Фото: Signature Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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