Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями

Собираетесь провести Хэллоуин дома с друзьями за просмотром тематических фильмов, но они не фанаты ужасов? Предлагаем альтернативный вариант – хоррор-комедии, которые вас точно повеселят и лишь слегка напугают.

«Фокус-покус»1993 года для многих самый пугающий и любимый комедийный хоррор детства. Эта лента давно стала одним из символов Хэллоуина – магия осени, колдовская атмосфера Салема, очаровательные злобные ведьмы, отличный черный юмор и много мистики. «Фокус-покус – 2» по качеству не уступает оригиналу – сестры Сандерсон снова попадают в нелепые ситуации, а легендарное трио Паркер, Нэджими и Мидлер все так же гипнотизирует зрителя. Драйвовые музыкальные сцены с каверами на песни Элтона Джона и Blondie, шутки о мертвецах и вечной молодости, отсылки к культовому «Колдовству», веселые ужасы, праздничная хэллоуинская обстановка и трогательная история о женской дружбе – то, за что сиквел хочется похвалить. «Фокус-покус – 2» – хоррор-комедия, которая придется по вкусу как поклонникам первого фильма, так и любителям легкого кино о волшебстве.

Фокус-покус – 2

Мистическая комедия Роберта Земекиса о последствиях вечной молодости всегда будет актуальна. За абсурдной конкуренцией между героинями Мэрил Стрип и Голди Хоун, которые не могут поделить пластического хирурга (Брюса Уиллиса), очень весело наблюдать, а от роскошной и загадочной колдуньи в исполнении Изабеллы Росселлини невозможно оторвать взгляд. В «Смерти ей к лицу», самом недооцененном фильме Земекиса, прекрасно все – и язвительные диалоги, и черный юмор, и пугающие моменты, связанные с бессмертием, а также стиль и образы героинь. Кстати, в 1993 году фильм получил награду за лучшие визуальные эффекты, а перевоплощения Стрип и Хоун в нем действительно потрясающие.

Смерть ей к лицу

Испанская абсурдистская хоррор-комедия объединяет в себе фолк-ужасы (в Сугаррамурди, по местным поверьям, жили ведьмы), эффектную черную сатиру, боевик и драму. Фильм режиссера Алекса де ла Иглесиа явно вдохновлен «От заката до рассвета» Родригеса – очень уж в нем много поединков с нечистью, только вместо вампиров на мужчин охотятся наваррские колдуньи. Несмотря на ловкое сочетание жанров, в «Ведьмах из Сугаррамурди» больше всего выделяется их разнообразный юмор. Интересно, что герои-мужчины высмеивают массовую культуру и отношения с бывшими, а иногда и вовсе ведут себя как школьники и опускаются до хихиканья над сексом, а вот ведьмы, наоборот, жестко шутят о ролях, которые женщинам навязывает общество, и над потребительским отношениям к ним. В фильме также достаточно жутковатой мистики, связанной с шабашами. «Ведьмы из Сугаррамурди» сначала могут вызвать недоумение, но все же в этой хоррор-комедии каждый найдет что-то свое.

Ведьмы из Сугаррамурди

Если бы существовал конкурс на самую странную семейку в кино, то Аддамсы бы точно получили главный приз – Мортиша выращивает ядовитые растения в оранжерее, Уэнсдэй любит пытать брата Пагзли, а дядя Фестер взрывает динамит в своей комнате. Среди любимых развлечений семьи – игра в «откопай мертвеца» и мазурка с саблями. Быт и ценности Аддамсов покоряют своей максимально утрированной готичностью и инфернальностью, а мрачный юмор, без которого не обходится ни одна сцена, временами шокирует, но в итоге заслуживает любовь зрителя своей смелостью. «Семейка Аддамс» – внутри очень доброе хоррор-кино о том, что нужно не бояться быть странными и принимать своих родственников со всеми причудами. Его обязательно стоит посмотреть перед сериалом Его обязательно стоит посмотреть перед сериалом « Уэнсдэй » Тима Бертона , который выйдет в ноябре.

Семейка Аддамс

Культовая мокьюментари-комедия Тайки Вайтити о буднях (точнее, ночах) вампиров-друзей, живущих вместе, в которой упыри максимально получились человечными и похожими на нас – они ругаются из-за уборки и немытой посуды, стараются избегать бывших и долго наряжаются на тусовки. Новозеландский фильм, напоминающий реалити-шоу, несмотря на свою кровавость и загробный юмор, очень душевный и забавный, а талантливая пародия на известные ужасы про вурдалаков заслуживает уважения. «Реальные упыри» – обаятельное кино с долей страха, приземляющее вампиров, которые в хоррорах долгое время были высшими созданиями среди монстров, а здесь они – «свои пацаны», проблемы которых знакомы каждому.

Реальные упыри

Легендарный комедийный хоррор-мюзикл, собравший в себе клише из ужасов и фантастики и высмеивающий их, придется по нраву всем, кто устал от предсказуемого скучного кино и любит пародии на культовые фильмы. «Шоу» просто кишит отсылками: например, хозяин дома доктор Фрэнк-н-Фертер – явно списан с Франкенштейна – создал «нового человека» Рокки Хоррора, а еще он инопланетянин из галактики Трансильвания (намек на Дракулу). Фильм полон абсурдного бреда с пришельцами, монстрами, фриками, танцами в нижнем белье, каннибализмом, оргиями и прочими провокациями, но сама стилизация картины под рок-н-ролл и бродвейские мюзиклы превращает зрелище в веселый и временами безумный карнавал, от которого невозможно оторваться.

Шоу ужасов Рокки Хоррора

«Битлджюс» – одна из самых известных и обаятельных хоррор-комедий темного сказочника Тима Бертона, и ее никогда не надоест пересматривать. В картине, вдохновленной «Кентервильским привидением» Оскара Уайльда и «Изгоняющим дьявола», загробный мир абсолютно сумасшедший, сюрреалистический, веселый и яркий, он является полной противоположностью мира живых и с головой погружает зрителя в увлекательное путешествие по жизни после смерти. Жутковатый дуэт коварного и расчетливого антагониста – Битлджюса, злого духа-экзорциста, изгоняющего людей из домов, в которых обитают призраки, и девочки-готки Лидии (Вайнона Райдер), которая любит черный цвет и все странное, покорил сердца миллионов и стал по-настоящему культовым. В свадебное костюмы этих героев многие пары до сих пор наряжаются на Хэллоуин. «Битлджюс» – ироничный макабр, после которого вы полюбите готическое кино раз и навсегда.