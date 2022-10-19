Николас Кейдж сыграет в триллере о выживании «Песок и камни»

Николас Кейдж вписал в свой рабочий график очередной интересный проект. По сведениям портала Screen Daily, актер сыграет главную роль в напряженном триллере о выживании «Песок и камни» (Sand and Stones). Производство картины стартует уже в следующем месяце в Дублине.

Действие развернется в неблагополучном будущем в малонаселенной мире, где вся нормальная жизнь подверглась уничтожению. В центре сюжета окажется мужчина по имени Пол (Кейдж) и его сыновья-близнецы — Томас и Джозеф. Они коротают свои будни на отдаленной ферме в постоянном страхе, потому что при наступлении темноты в округе начинают орудовать свирепые монстры, которые пожирают все, что движется. Когда один из детей случайно совершает непростительную ошибку, хищники приходят и за ними. Теперь задача Джозефа — как можно скорее спасти семью, но время неумолимо истекает.

Режиссером предстоящего фильма выступит клипмейкер Бен Брюэр, до этого снявший лишь триллер с Кейджем и Элайджей Вудом «Доверие». Кроме этого, он работал в качестве художника по визуальным эффектам над суперхитом «Все везде и сразу». Сценарий написал Майкл Найлон, автор экшена с Джейсоном Момоа «Дикий». Найлон также является продюсером некоторых картин с Кейджем, включая «Невыносимую тяжесть огромного таланта» и «Страну чудес Вилли».