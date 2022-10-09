Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости

Почему над Дэниэлом Рэдклиффом смеялась вся съемочная команда «Гарри Поттера» и как Кит Харингтон чуть не лишился своей главной роли?

Съемочный процесс редко проходит в атмосфере серьезности и сосредоточенности. Обычно он сопровождается забавными историями, смехом и подшучиванием друг на другом со стороны участников команды. К тому же на площадке нередко происходят форс-мажоры, порой невероятного свойства. К досаде зрителей, самые веселые моменты чаще всего не попадают в кадр, хотя они могли бы изменить ход всей картины. После прочтения этой подборки вы точно взглянете на сцены из любимых кинолент иначе.

Голый торс Капитана Америки и Хейли Этвелл

Хейли Этвелл, сыгравшая агента Пегги Картер, рассказала в интервью 2011 года, что тот самый момент в фильме «Первый мститель» (когда Пегги подходит, чтобы дотронуться до накачанной груди Стива Роджерса, а затем останавливается) был незапланированным и произошел случайно.

Этвелл сказала: «Когда Крис Эванс впервые снял рубашку на съемках «Капитана Америки», я просто инстинктивно схватила его накаченную грудь во время сцены».

Крис Эванс и Хейли Этвелл в фильме «Первый мститель»

Никита Михалков и дело о взяточничестве

Съемки советской картины «Свой среди чужих, чужой среди своих» проходили в Чечено-Ингушской Республике. В съемках массовых сцен принимали участие местные жители. Им сообщили, что требуется приходить с документом, удостоверяющим личность, далее условия звучали так: «конный — 10 рублей в день, пеший — 5». Безусловно, имелась в виду оплата съемок, но жители иначе восприняли эти слова и положили деньги в паспорта, из-за чего Никиту Михалкова чуть не обвинили в получении взяток. Также актеры массовки серьезно спрашивали: «Ружья выдадите или нам свои взять?»

Никита Михалков в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Кит Харингтон и необычные стрижки

«Игра престолов» — один из рекордсменов по смешным историям, поскольку и актеры, и режиссеры сериала — настоящие шутники. Дэниел Бретт Вайс и Дэвид Бениофф, создатели сериала, однажды сказали , что персонаж Кита Харингтона (Джон Сноу) слишком привлекателен для мрачного сюжета. Они написали новую фейковую сцену, где после драки с белым ходоком Джон вот-вот поранит половину лица и потеряет свои знаменитые черные волосы. Харингтон решил отомстить и отправил режиссерам свое лысое фото. Когда ситуация едва не переросла в скандал (из-за контракта Харингтону запрещалось стричь волосы до съемок финальных сцен), ему пришлось признаться, что отправленной фотографии уже 5 лет, и это был розыгрыш.

Кит Харингтон в сериале «Игра престолов»

Алек Болдуин и спущенные штаны

Во время съемок в картине «Побег» актеру Алеку Болдуин однажды нужно было «удивиться» в кадре. Над этой сценой режиссеры бились не один час, но Болдуин никак не хотел правдоподобно изобразить эту эмоцию. Тогда актер Майкл Мэдсен решил помочь своему коллеге. В то время как Алек был сосредоточен на игре, Майкл повернулся к нему и за кадром снял штаны. Болдуин пришел в изумление, увидев партнера по фильму в таком виде. Дубль удался. Алек Болдуин поделился этой историей в беседе с журналистами. Он похвалил Мэдсена за находчивость и отметил, что отлично повеселился во время съемок «Побега».

Алек Болдуин и Ким Бейсингер в фильме «Побег»

Гарри Поттер и «пукающая» подушка

Во время съемок картины «Гарри Поттер и узник Азкабана» актер, сыгравший главного героя, оказался в эпицентре весьма комичной ситуации. Дэниэл Рэдклифф вспомнил, как проказничали Альбус Дамблдор с профессором Снейпом. Актеры Майкл Гэмбон и Алан Рикман сговорились, чтобы разыграть своего юного коллегу. Они положили ему на постель подушку, которая издает «пукающий» звук. После режиссерского «Мотор!» ребята устроились в кроватях в Большом зале, притворившись спящими. И тут на всю съемочную площадку подушка под Рэдклиффом издала характерный звук. Остальные юные актеры так и покатились со смеху!

Дэниэл Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Тэйлор Лотнер и водолазный костюм

Во время съемок культовой саги «Сумерки» происходило немало забавных случаев. Один из них связан с нарядом Тэйлора Лотнера. Актеру, исполнявшему роль оборотня Джейкоба, приходилось носить плотно прилегающий к телу серо-голубой комбинезон. Сплошной костюм закрывал все тело и даже голову. Во время монтажа актера «убирали из кадра», а на его место вставляли белого пушистого волка. Так художникам было проще рисовать зверя на месте Лотнера. Не засмеяться, увидев Тейлора в этом костюме, похожем на водолазный, было непросто. Особенно нелегко было актрисе Кристен Стюарт, которая находилась с Тейлором в кадре! Но Кристен показала себя настоящей актрисой с колоссальной выдержкой. Без тени смеха она гладила в кадре гладкую голову своего партнера.

Тэйлор Лотнер и Кристен Стюарт в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»

Шон Бин и подсказка на коленке

Франшиза «Властелина колец» снималась в течение трех лет, поэтому, сценарий периодически переписывался. Это стало небольшим препятствием для актеров, которое заставило Шона Бина проявить творческий подход к работе. В знаменитой сцене, где главные герои сидят за круглым столом и решают, что они будут делать с кольцом, Шон драматично смотрит вниз, как будто бы размышляя о непростом будущем. На самом же деле, актер приклеил к своей ноге сценарий, с которым сверялся во время сцены.

«Шон справился с этим очень ловко — если вы посмотрите фильм во время этой сцены, вы увидите, что он время от времени склоняет голову, как будто эмоционально переживая все ужасы, творящиеся в Мордоре», — рассказал режиссер Питер Джексон. «На самом деле к колену Шона была приклеена страница с новым сценарием и он подсматривал!»