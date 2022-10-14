Индира Варма пополнила каст сериала «Дюна: Сестричество»

Действие развернется за десять тысяч лет до событий фильма.

Актерский состав сериала «Дюна: Сестричество» продолжает пополняться новыми исполнителями. Согласно Deadline, к исполнительскому ансамблю масштабного шоу HBO Max подключилась Индира Варма («Оби-Ван Кеноби», «Игра престолов»).

Действие многосерийной научно-фантастической драмы развернется за десть тысяч лет до событий, показанных в оригинальном фильме. В центре сюжета окажутся участницы тайного женского ордена из дома Харконненов. В борьбе с угрожающими будущему человечества силами они организовывают тайный женский орден, известный как «Бене Гессерит».

Варме в этой истории отведена роль грозной императрицы Натальи. Королевская особа объединила тысячи миров благодаря своему браку с императором Коррино. Ранее к проекту присоединились Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хенрдерсон (франшиза «Гарри Поттер») — им достались образы сестер Вали и Тулы Харконнен.

Создателем спин-оффа выступает Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»). Она делит обязанности шоураннера с Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада»). В команду исполнительных продюсеров вместе с ними вошли постановщик кинодилогии Дени Вильнев, а также Джон Спэйтс, Скотт З. Бернс и авторы оригинального романа Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон. Режиссерскую команду возглавил Йохан Ренк («Чернобыль»).