Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом

В фильме также сыграли Джиллиан Андерсон и Роберт Дювалл.

Издание Vanity Fair поделилось порцией новых кадров из мрачного готического триллера «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях. На представленных изображениях показаны основные персонажи ленты, включая также героев Джиллиан Андерсон, Тоби Джонса, Люси Бойнтон и Роберта Дювалла.

В основу предстоящего фильма лег одноименный роман Луиса Байарда, опубликованный в 2006 году. Действие развернется в 30-х годах XIX века. В центре сюжета окажется опытный детектив в отставке Август Лэндор (Бэйл). Главный герой приезжает в престижную Военную академию США в Вест-Пойнте, чтобы расследовать волну зверских убийств, а помогать ему в этом сложном деле будет молодой кадет и будущий поэт и писатель Эдгар Аллан По (Меллинг).

Постановкой ленты по своему сценарию занимался режиссер «Недругов», «Черной мессы» и «Сумасшедшего сердца» Скотт Купер. Кинематографист мечтал экранизировать «Всевидящее око» более десяти лет. В касте также задействованы Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Чарли Тахэн, Саймон Макберни, Хэдли Робинсон и Гарри Лоути, недавно присоединившийся к ансамблю сиквела «Джокера».

«Всевидящее око» получит ограниченный прокат в США в двадцатых числах декабря, а 6 января 2023 года фильм выйдет на Netflix.