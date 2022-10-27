Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Петр I: Последний царь и первый император" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом

Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом

27 октября 2022 11:57
Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом

В фильме также сыграли Джиллиан Андерсон и Роберт Дювалл.

Издание Vanity Fair поделилось порцией новых кадров из мрачного готического триллера «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях. На представленных изображениях показаны основные персонажи ленты, включая также героев Джиллиан Андерсон, Тоби Джонса, Люси Бойнтон и Роберта Дювалла.

Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри МеллингомПоявились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри МеллингомПоявились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом

В основу предстоящего фильма лег одноименный роман Луиса Байарда, опубликованный в 2006 году. Действие развернется в 30-х годах XIX века. В центре сюжета окажется опытный детектив в отставке Август Лэндор (Бэйл). Главный герой приезжает в престижную Военную академию США в Вест-Пойнте, чтобы расследовать волну зверских убийств, а помогать ему в этом сложном деле будет молодой кадет и будущий поэт и писатель Эдгар Аллан По (Меллинг).

Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри МеллингомПоявились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри МеллингомПоявились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом

Постановкой ленты по своему сценарию занимался режиссер «Недругов», «Черной мессы» и «Сумасшедшего сердца» Скотт Купер. Кинематографист мечтал экранизировать «Всевидящее око» более десяти лет. В касте также задействованы Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Чарли Тахэн, Саймон Макберни, Хэдли Робинсон и Гарри Лоути, недавно присоединившийся к ансамблю сиквела «Джокера».

«Всевидящее око» получит ограниченный прокат в США в двадцатых числах декабря, а 6 января 2023 года фильм выйдет на Netflix.

Фото: Vanity Fair
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны» Читать далее 28 октября 2022
10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks 10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks Читать далее 28 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать 4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Читать далее 27 октября 2022
Related video