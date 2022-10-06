Продюсер «Джеймса Бонда» заявил, что новым агентом 007 станет актер старше 30 лет

Судя по всему, ни Том Холланд, ни Том Харди не станут следующим Бондом.

Продюсер франшизы об агенте 007 Майкл Дж. Уилсон поделился новостями о том, кто станет следующим исполнителем роли легендарного британского шпиона. Выступая перед аудиторией на праздновании 60 дет со дня выхода первого фильма о Джеймсе Бонде, организованном Британским институтом кино, Уилсон заявил, что он не хочет видеть молодого актера в качестве преемника Дэниэла Крэйга:

«Раньше мы действительно выбирали преемника из молодых людей. Но даже на уровне визуальной концепции это не работало. Бонд же ветеран, у него есть боевой опыт. Мне всегда казалось, что он служил в спецназе. Он же не какой-то парень из средней школы, которого просто так взяли работать спецслужбу. Именно поэтому мы рассматриваем в первую очередь актеров чуть старше тридцати».

Эти слова опровергли слухи о том, что более молодой актер был частью плана продюсеров по обновлению франшизы. Они также вычеркивают из списка возможных кандидатов слишком молодых актеров, таких как Джейкоб Элорди и Том Холланд, и слишком старых актеров, таких как Том Харди, Сэм Хьюэн и Джейми Дорнан. Вероятными претендентами на роль все еще остаются Реге-Жан Пейдж и Генри Кавилл.

Похоже, что продюсеры франшизы сохранят свой консервативный подход к выбору главного актера. Предыдущие исполнители роли, начиная от Шона Коннери и заканчивая Пирсом Броснаном и Кржйгом, также находились в возрасте 30-40 лет на момент своего дебюта в франшизе. Самым молодым Бондом до сих пор остается Джордж Лэзенби, ему на момент первого появления в качестве агента 007 было 29 лет.