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Киноафиша Новости Тим Аллен спасает Рождество в трейлере сериала «Санта-Клаусы»

Тим Аллен спасает Рождество в трейлере сериала «Санта-Клаусы»

28 октября 2022 14:00
Тим Аллен спасает Рождество в трейлере сериала «Санта-Клаусы»

В многосерийном сиквеле праздничной франшизы главный герой попытается вернуться к нормальной жизни.

Потоковый сервис Disney+ презентовал полноценный трейлер сериала «Санта-Клаусы» — шестисерийного сиквела одноименной праздничной кинотрилогии с Тимом Алленом в титульной роли. Вместе с этим прояснилось, что шоу стартует сразу с двух эпизодов, после чего показы перейдут в стандартный еженедельный формат. Премьера состоится 16 ноября.

В центре сюжета семейного приключения вновь окажется Скотт Кэлвин (Аллен). Протагонист честно выполняет обязанности Санты уже тридцать лет, но из-за того, что люди все меньше верят в дух Рождества, его силы из года в год ослабевают, поэтому на пороге своего 65-летия он решает уйти в отставку. Найдя себе преемника, главный герой вместе с близкими покидает Северный Полюс и возвращается к нормальной жизни. Скотт изо всех сил пытается отпустить свое прошлое и адаптироваться к обычной жизни, но выработанные за несколько десятилетий привычки забыть не так легко. В какой-то момент ситуация доходит до критической точки, потому что новый Санта вот-вот уничтожит Рождество и всех эльфов. Чтобы спасти величайший праздник, Кэлвину необходимо как можно скорее вернуться к прежней деятельности.

В основной актерский состав вместе с Алленом вошли Элизабет Митчелл, Ричард Бэйкер, Кевин Хенч, Рик Мессина, Лора Сан Джакомо, Кэл Пенн и Дэвид Крамхолц. Шоураннером, исполнительным продюсером и главным сценаристом проекта выступает создатель ситкома «Последний настоящий мужчина» Джек Бердитт. Режиссером заявлен Джейсон Уайнер («Ода радости»).

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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