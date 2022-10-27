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Самый пронзительный фильм Marvel: появились первые отзывы о «Черной Пантере: Ваканда навсегда»

27 октября 2022 12:44
Самый пронзительный фильм Marvel: появились первые отзывы о «Черной Пантере: Ваканда навсегда»

Критики отмечают потрясающую сцену после титров.

Накануне в Голливуде состоялась мировая премьера «Черной Пантеры: Ваканда навсегда», после чего в сети сразу же появились первые отзывы западных критиков — 160-минутный кинокомикс Райана Куглера был встречен необычайно тепло. Журналисты называют ленту самым пронзительным проектом MCU, в котором эмоции превалируют над зрелищностью. Практически все отмечают, что в фильме состоялось по-настоящему достойное прощание с покойным Чедвиком Боузманом.

Клейтон Дэвис, Variety:

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» — прекрасная дань уважения Чедвику Боузману. Анджела Бассетт визуально потрясает в каждой сцене, в которой она появляется. Еще одним приятным дополнением для многих станет песня Рианны Lift Me Up. И да, тут есть совершенно потрясающая сцена после титров, она действительно крутая. Возможно, это заявка на «Оскар».

Брайан Дэвидс, The Hollywood Reporter:

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» — самый пронзительный и сильный фильм Marvel на сегодняшний день. Он по-настоящему тяжелый и мрачный, каким и ему и следует быть. Тут отказались от фирменного жизнерадостного тона студии. Ремесленная работа поднимается на новый уровень во всех смыслах и отношениях, а актерские работы соответствуют случаю».

Чарльз Пуллиам-Мур, The Verge:

«Ваканда навсегда» масштабнее и размашистее первой «Черной Пантеры». Это одна из наиболее личных и душевных историй в киновселенной Marvel. Разумеется, это лента по комиксам, но в центре всего — горе и скорбь, а не супергерои и зрелище».

Перри Немирофф, Collider:

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» превосходна. Чрезвычайно мощная история о том, как нужно идти вперед — подчас по-настоящему тяжелая, но одновременно помогающая прийти к смирению и воодушевлению. Лента действительно заслуживает свое название».

Дрю Тейлор, The Wrap:

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» склоняется в эмоциональную сторону, а не в зрелищность — и это захватывающий триумф. Пожалуй, самая глубокая и резонансная феерия Marvel Studios. И да, Людвиг Йоранссон сделал музыку на все времена».

Закрывающий четвертую фазу киновселенной Marvel супергеройский блокбастер выйдет в мировой прокат 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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