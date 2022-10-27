Наташа Лионн расследует убийство в трейлере сериала Райана Джонсона Poker Face

Идея этого проекта возникла у режиссера после обычного разговора с друзьями.

Стриминговый сервис Peacock представил первый трейлер детективного сериала Poker Face («Покерфейс»). Главные роли в шоу исполняют Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Колтон Райан («Родина») и Меган Сури («Американская семейка»).

Сериал расскажет об эксцентричном детективе Чарли Кейл (Лионн), которая обладает экстраординарной способностью чувствовать, когда кто-то ей лжет. Она путешествует по Америке на своем маслкаре Plymouth Barracuda. На каждой остановке героиня стакивается с новыми загадочными преступлениями, от раскрытия которых она просто не может себя удержать.

Другие детали сюжета на данный момент не раскрываются. Однако известно, что в сериале будет множество приглашенных звезд, в числе которых Эдриан Броуди («Пианист»), Джозеф Гордон-Левитт («Темный рыцарь: Возрождение легенды»), Джамила Джамил («Женщина-Халк: Адвокат») и другие.

Режиссером и сценаристом сериала выступает Райан Джонсон, автор популярного детективного фильма «Достать ножи» и его скорого сиквела, а также «Звездных войн: Последние джедаи» и «Петли времени». В недавнем совместном заявлении для прессы он и Лионн рассказали про их новый проект:

«Никогда не стоит недооценивать силу хорошей беседы с друзьями. То, что началось как простое обсуждение любимых детективных сериалов, и того, что сделало этот жанр таким прекрасным — постоянная смена локаций, приглашенные звезды, играющие убийц и жертв, и, самое главное, брутальный главный герой — привело к созданию «Покерфейса» Мы приглашаем вас проследить за путешествием Чарли, в котором она встретит целую россыпь хитроумных мошенников и в каждом эпизоде будет бороться с несправедливостью».

Первый сезон «Покерфейса» будет состоять из десяти серий. Первые четыре эпизода выйдут на Peacock 26 января, после чего каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю.