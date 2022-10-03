Джош Рэднор снимется в комедийной драме «Все счастливые семьи»

Джош Рэднор присоединился к актtрскому составу будущей комедийной драмы Харулы Роуз «Все счастливые семьи» (All Happy Families). Актер сыграет в фильме главную роль.

Также, согласно новой информации, в картине сыграют Роб Хюбель («Хулиганы»), Бекки Энн Бейкер («Вопль») и Чандра Рассел («Шоу Шермана»). Продюсером картины выступает Майкл Шеннон.

Роуз уже поделилась своим восторгом по поводу участия в проекте Рэднора в свежем интервью издательству Deadline:

«Его участие было моей мечтой с самого начала работы, когда мы с командой только написали сценарий, когда эта история начала обретать собственную жизнь и импульс. В тот момент, когда переговоры закончились, все наконец сошлось и нам сообщили, что Джош Рэднор сыграет главную роль, я была просто переполнена эмоциями, не могла успокоиться ни на секунду. Мы с ним уже много лет дружим, но возможность сделать совместный проект нам выпала впервые».