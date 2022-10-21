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Юэль Киннаман сыграет в криминальном триллере «Тихий час»

21 октября 2022 15:10
Юэль Киннаман сыграет в криминальном триллере «Тихий час»

Актер воплотит образ слабослышащего полицейского, который столкнется с коррумпированными коллегами.

Звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман вписал в свое расписание еще один проект. По сведениям Variety, актер сыграет ведущую роль в криминальном триллере «Тихий час» (The Silent Hour). Съемочный процесс ленты стартует в начале следующего года.

В центре повествования окажется полицейский детектив, который при исполнении своих обязанностей попадет в тяжелую аварию. В результате этого главный герой становится слабослышащим, поэтому на оперативной деятельности «в поле» ему приходится поставить крест. Спустя шестнадцать месяцев протагонист работает переводчиком при департаменте. На новом месте ему приходится противостоять банде коррумпированных коллег. Дело в том, что нечистые на руку стражи порядка пытаются устранить глухого свидетеля убийства, произошедшего в многоквартирном доме.

Постановкой ленты займется Брэд Андерсон («Машинист», «Обитель проклятых»); оригинальный сценарий написал Дэн Холл. За финансирование фильма отвечает AGC Studios, а производство будет курировать продюсер Эрик Пакетт.

Недавно Киннаман завершил съемки в боевике Джона Ву «Тихая ночь», а в скором времени он приступит к работе над психологическим триллером с Николасом Кейджем «Сочувствие дьяволу». Кроме этого, в графике артиста значится четвертый сезон сериала Apple TV+ «Ради всего человечества».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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