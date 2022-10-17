Два друга устраивают тусовку в доме Леброна Джеймса в трейлере комедии «Домашняя вечеринка»

Студия Warner Bros представила трейлер своей будущей комедии «Домашняя вечеринка», ремейка одноименного фильма 1990 года с Кристофером Ридом и Робином Харрисом в главных ролях.

В центре сюжета новой картины — лучшие друзья Дэймон и Кевин. Они пытаются наскрести денег, чтобы прокормить свои семьи, работая промоутерами и уборщиками. Однажды героев вызывают на уборку большого особняка, пока его хозяин уехал в отпуск. Вскоре они понимают, что находятся в доме легенды баскетбола Леброна Джеймса. Друзьям приходит мысль о том, как они могут использовать эту ситуацию: они решают устроить масштабную вечеринку в доме Джеймса и неплохо на ней заработать.

Центральные роли в фильме исполнили Джейкоб Латимор («Призрачная красота»), Аллен Мальдонадо («Голос улиц»), Тамара Киссен («Датч») и Тосин Коул («Доктор Кто»). Также в фильме снялось множество знаменитостей, таких как Снуп Догг, Лина Уэйте, Лил Уэйн и другие.

«Домашняя вечеринка» станет режиссерским дебютом клипмейкера и обладателя «Грэмми» под псевдонимом Calmatic (настоящее имя — Чарльз Кидд II). Сценарий фильма написан Стивеном Гловером и Джамалом Олори. Продюсером картины выступил сам Леброн Джеймс.

Мировая премьера «Домашней вечеринки» состоится 13 января 2023 года.