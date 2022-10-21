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В российский прокат вышла драма Гаспара Ноэ «Вихрь»

21 октября 2022 14:53
В российский прокат вышла драма Гаспара Ноэ «Вихрь»

Новый фильм режиссера-новатора — «сострадательная, глубокая драма» о двух пожилых людях.

20 октября в широкий российский прокат вышел «Вихрь», новый фильм культового режиссера-новатора Гаспар Ноэ. Главные роли в картине исполнили легендарный итальянский кинематографист Дарио Ардженто («Дурак для любви»), который периодически выступает в качестве актера, Франсуаза Лебрун («Мамочка и шлюха») и Алекс Лутц («Астерикс и тайное зелье»).

В центре сюжета — пожилая пара Луи (Ардженто) и Эль (Лебрун). С каждым годом старики все больше ощущают тяжесть прожитых лет, и вот однажды Эль ставят страшный диагноз — деменция. Воспоминания о прошлом медленно ускользает от нее, хоть она изо всех сих старается сохранить осколки собственной памяти. В этой неравной борьбе ей помогают верный муж и сын Стефан (Лутц). Режиссер описывает свой фильм, как «сострадательную, глубокую драму» о пожилой паре, борющейся с возрастными недугами.

Ноэ наиболее известен как автор провокационного артхауса, бросающего вызов обычному зрительскому восприятию. Среди его самых известных работ — фильмы «Необратимость» с Моникой Беллуччи, где события показаны в обратном порядке, «Вечный свет» с Шалоттой Генсбург, показываемый на двух разделенных экранах (такой же прием используется и в «Вихре») и «Экстаз» с Софией Бутеллой. Картины Ноэ не раз получали награды престижных международных конкурсов, включая призы различных программ Каннского фестиваля. За «Вихрь» режиссер был удостоен премии Сабалтеги-Табаклера на последнем кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Фото: MUBI
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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