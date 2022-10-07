Эзра Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша»

Основное производство «Флэша» завершилось еще осенью прошлого года, так что создатели кинокомикса уже давно проводят тестовые показы. Несмотря на положительные отзывы фокус-групп, недавно команде потребовалась небольшая дополнительная съемка. По сведениям издания The Wrap, в работе над сценами принимали участие исполнитель главной роли Эзра Миллер и режиссер Андрес Мускетти. Весь процесс занял всего один день. О содержании дополнительных сцен информации нет.

После длинной череды скандальных историй, в центре которых оказался Миллер, студия Warner Bros. оказалась в крайне деликатном положении. Поскольку актер демонстрировал крайне нестабильное поведение, постоянно оказываясь в полицейской хронике и заголовках желтой прессы, кинокомпания в какой-то момент рассматривала рекаст. Испорченная репутация актера не способствовала продвижению семейного супергеройского блокбастера с $200-миллионным бюджетом и огромными тратами на маркетинг. После специальной личной встречи с руководством Warner, Миллер принес публичные извинения, и ситуацию удалось урегулировать.

Предстоящий фильм является вольной адаптацией культового комикса Джеффа Джонса «Флэшпоинт». «Флэш» позволит перезапустить вселенная DC. Согласно сюжету, в надежде предотвратить убийство матери (Марибель Верду), Барри Аллен (Миллер) совершит скачок в прошлое, но по неосторожности попадет в альтернативный таймлайн. Там он встретится с различными персонажами, включая пожилого Бэтмена (Майкл Китон) и Супергерл (Саша Калле). Еще в картине появится Бен Аффлек и Майкл Шеннон.

Премьера «Флэша» намечена на 23 июня 2023 года.