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Киноафиша Новости Эзра Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша»

Эзра Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша»

7 октября 2022 13:14
Эзра Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша»

Несмотря на положительные отзывы по итогам тестовых показов, создателям потребовались новые сцены.

Основное производство «Флэша» завершилось еще осенью прошлого года, так что создатели кинокомикса уже давно проводят тестовые показы. Несмотря на положительные отзывы фокус-групп, недавно команде потребовалась небольшая дополнительная съемка. По сведениям издания The Wrap, в работе над сценами принимали участие исполнитель главной роли Эзра Миллер и режиссер Андрес Мускетти. Весь процесс занял всего один день. О содержании дополнительных сцен информации нет.

После длинной череды скандальных историй, в центре которых оказался Миллер, студия Warner Bros. оказалась в крайне деликатном положении. Поскольку актер демонстрировал крайне нестабильное поведение, постоянно оказываясь в полицейской хронике и заголовках желтой прессы, кинокомпания в какой-то момент рассматривала рекаст. Испорченная репутация актера не способствовала продвижению семейного супергеройского блокбастера с $200-миллионным бюджетом и огромными тратами на маркетинг. После специальной личной встречи с руководством Warner, Миллер принес публичные извинения, и ситуацию удалось урегулировать.

Предстоящий фильм является вольной адаптацией культового комикса Джеффа Джонса «Флэшпоинт». «Флэш» позволит перезапустить вселенная DC. Согласно сюжету, в надежде предотвратить убийство матери (Марибель Верду), Барри Аллен (Миллер) совершит скачок в прошлое, но по неосторожности попадет в альтернативный таймлайн. Там он встретится с различными персонажами, включая пожилого Бэтмена (Майкл Китон) и Супергерл (Саша Калле). Еще в картине появится Бен Аффлек и Майкл Шеннон.

Премьера «Флэша» намечена на 23 июня 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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