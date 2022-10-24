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Киноафиша Новости Новый фильм из вселенной «Звездных войн» обзавелся режиссером

Новый фильм из вселенной «Звездных войн» обзавелся режиссером

24 октября 2022 14:38
Новый фильм из вселенной «Звездных войн» обзавелся режиссером

Над проектом работают сценарист «Хранителей» и постановщица сериала Marvel.

В середине марта появились слухи о том, что создатель многосерийных «Хранителей» Дэймон Линделоф работает над неким секретным проектом по вселенной «Звездных войн». Теперь эту информацию эксклюзивно подтверждает авторитетный портал Deadline. Более того, предстоящий фильм уже обрел режиссера. Согласно инсайдерским данным, постановкой новой главы франшизы Lucasfilm займется Шармин Обаид, снявшая четвертый и пятый эпизоды телекомикса Disney+ «Мисс Марвел». Недавно она также согласилась возглавить экранизацию романа «Земля Обетованная», которую курируют Уилл Смит и Paramount Pictures.

Линделоф позиционируется соавтором сценария, но имя другого сценариста пока не разглашается. Текст грядущего блокбастера еще далек от завершения, однако привлечение постановщика должно поспособствовать продвижению творческого процесса. Студия и сценаристы хотят согласовать видение материала с режиссером, чтобы на текущем этапе внести в повествование необходимые правки и спокойно дорабатывать историю.

Какие-либо дополнительные подробности, разумеется, тщательно скрываются. Более того, новый фильм по «Звездным войнам» называют одним из наиболее засекреченных голливудских проектов. Предположительные сроки реализации также пока не ясны. Паралельно Lucasfilm разрабатывает сразу несколько полнометражных фильмов из вселенной «Звездных войн», включая продюсерский проект Кевина Файги и картину Тайки Вайтити. Предполагается, что именно последняя выйдет в декабре 2025 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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