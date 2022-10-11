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Киноафиша Новости Четвертый сезон «Титанов» получил первый тизер и дату премьеры

Четвертый сезон «Титанов» получил первый тизер и дату премьеры

11 октября 2022 13:22
Четвертый сезон «Титанов» получил первый тизер и дату премьеры

В ролике намекнули на появление большого злодея.

В последний день нью-йоркского гик-фестиваля Comic-Con потоковый сервис HBO Max презентовал коротенький тизер четвертого сезона «Титанов», в котором была оглашена официальная дата выхода — многосерийная супергеройская экшен-драма DC вернется на малые экраны 3 ноября. Премьера будет двухсерийной, после чего трансляции перейдут в стандартный еженедельный формат и завершатся 1 декабря. Новый сезон будет разделен на две половины. Оставшиеся шесть эпизодов выйдут в 2023 году.

В представленном ролике показано, как зловещие культисты проводят жуткий ритуал по призыву некого загадочного злодея, после чего из красной жидкости появляется рука. Предполагается, что обрядом занимаются сектанты из «Церкви крови», а это значит, что вызываемым злодеем может быть сам Брат Блад (Джозеф Морган).

Действие новых эпизодов развернется спустя некоторое время после спасения Готэма. Центральные персонажи во главе с Найтвингом (Брентон Туэйтс) отправятся обратно в Сан-Франциско, но внеплановая остановка в Метрополисе вынудит их изменить свой курс. В городе защитников справедливости ожидает встреча с Лексом Лютором (Титус Уэлливер), Матерю Хаоса (Франка Потенте) и сверхъестественным культом, обладающим мощью, с которой Титаны прежде не сталкивались.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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