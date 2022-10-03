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Визуально захватывающее зрелище: отзывы о постапокалиптическом фэнтези «Эра выживания»

3 октября 2022 15:45
Визуально захватывающее зрелище: отзывы о постапокалиптическом фэнтези «Эра выживания»

Фильм не привел зрителей в восторг.

В сети появились первые зрительские отзывы на «Эру выживания», постапокалиптический фэнтези-триллер от режиссера Кристины Бозит.

В центре сюжета — 13-летняя девочка Веспер. Она родилась и выросла в суровом мире будущего, где человечество находится на грани вымирания. Природа на Земле вышла на новый уровень развития, что сделало всех живых существ опасными и безжалостными убийцами. Последние выжившие люди пытаются сопротивляться апокалипсису с помощью новейших технологий, но надежды на спасение у них уже почти не осталось. Восстановить баланс сил предстоит именно Веспер. Главные роли в картине исполнили Раффиелла Чепмен, Эдди Марсан и Рози Акьюэн.

Зрители в целом остались довольны картиной, хоть и нельзя сказать, что она привела их в восторг. Например, пользователь сайта Rotten Tomatoes под ником Richard Y назвал фильм достаточно оригинальным, хоть и далеко не идеальным:

«Это нестандартная и оригинальная научная фантастика. Сюжету явно не хватает дополнительных подробностей о том, что именно произошло с миром, но это не портит впечатления. Спецэффекты и трогательная игра девочки также очень порадовали».

Схожим мнением поделился и Nefasto R:

«Очень неплохой фильм для малобюджетной научной фантастики. Я не почувствовал себя полностью удовлетворенным от него, но долю удовольствие все равно получил».

Наконец, Abbil W пишет:

«Визуально седлано хорошо, сюжет в целом нормальный, а актерская игра достаточно неплоха. Фильм получился местами неровный и хлипкий, но его все же стоит посмотреть».

«Эра выживания» вышла в российский прокат 29 сентября, сейчас ее можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.

Фото: IFC Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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