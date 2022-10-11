Стартовали съемки новой части «Планеты обезьян»

Накануне в Сиднее на Disney Studios официально стартовали съемки «Королевства планеты обезьян» — новой главы знаменитой научно-фантастической саги, вдохновленной романом Пьера Буля. Местные власти выделили блокбастеру солидную $10-миллионную скидку, тогда как в целом в Австралии создатели фильма планируют потратить порядка $80 млн.

Руководит творческим процессом режиссер экранизаций трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл. В работе над сценарием под его надзором участвовали Джош Фридман («Аватар: Путь воды»), Патрик Эйсон («Добыча») и соавторы прошлых частей, супруги Рик Джаффа и Аманда Сильвер.

Действие предстоящей картины развернется спустя много лет после событий фильма 2017 года, где подвели к концу сюжетную линию Цезаря (Энди Серкис). О чем конкретно будет новая лента, пока неизвестно, но вокруг проекта царит воодушевленная атмосфера. Ниже цитата Стива Асбелла, главы 20th Century Studios:

«Мы очень рады находиться в Сиднее на съемках «Королевства планеты обезьян» на площадках австралийской студии Disney мирового уровня. «Планета обезьян» — одна из наиболее знаковых и легендарных научно-фантастических франшиз в истории кинематографа и неотъемлемая часть наследия наших компаний. Экстраординарный режиссер Уэс Болл, актерский состав и съемочная группа продолжают традицию киносериала — полагаясь на свою творческую мощь, они готовят материал, который заставляет задуматься».

Известно, что ведущие роли в проекте сыграют звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, Питер Макон («Орвилл») и Оуэн Тиг («Оно»), который исполнит главного примата.

Премьера «Королевства планеты обезьян» состоится в 2024 году.