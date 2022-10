Джоди Уиттакер готовится к своей финальной битве в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»

В сети появился трейлер специального эпизода «Доктора Кто» под названием The Power of the Doctor («Сила Доктора»), приуроченного к столетнему юбилею компании BBC.

Трейлер продолжительностью в минуту начинается с закадрового голоса Мастера (Саша Дхаван), давнего врага Доктора (Джоди Уиттакер), который предрекает ей скорую смерть: «Настал день, когда ты будешь стерта навсегда!». В следующих кадрах героиню и ее помощницу Яз (Мандип Гилл) приглашают для расследования исчезновения десяти ведущих сейсмологов Земли и пропажи 15 самых ценных картин мира, намекая на то, что эти два события как-то связаны между собой. Затем в ролике начинается экшен, дающий понять, что новое приключение Доктора заставит ее отправиться во множество удивительных мест — не только на Земле, но в дальнем космосе и даже в других исторических эпохах. Также, судя по всему, помимо Мастера, зрители смогут увидеть возвращение и некоторых других старых врагов Доктора, например, далеков и киберлюдей.

Предстоящим эпизод станет для Уиттакер прощальным в рамках «Доктора Кто». Новым исполнителем роли Доктора станет звезда шоу «Половое воспитание» Шути Гатва. По поводу своей последней серии актриса в интервью Entertainment Weekly сказала:

«Съемки этого эпизода были самым эмоциональным периодом в моей жизни. Это действительно странное чувство, ведь роль в «Докторе Кто» была для меня работой мечты, а я сама приняла решение уйти. Решение кажется мне правильным, но все же оно очень тяжелое».

Премьера «Силы Доктора» намечена на 23 октября этого года.