Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики

Герои экрана зачастую кажутся зрителям недосягаемо прекрасными. Их кожа сияет, волосы развеваются на ветру, помада никогда не смазывается, а ногти не ломаются. Однако на самом деле голливудские знаменитости – обычные люди, многие из которых не один год шли к своей нынешней внешности. Некоторые звезды решили поделиться с поклонниками своими секретами привлекательности и создали собственные косметические бренды.

Голливудская красавица с белорусскими корнями два года работала над своей линией уходовой косметики. Скарлетт не раз выступала амбассадором крупных косметических компаний, однако всегда мечтала о собственной продукции. В марте 2022 года она наконец открыла фирму The Outset, девиз которой – «чистая и несложная красота». В первую коллекцию вошло пять основных средств для кожи, без которых, по уверению актрисы, она сама не смогла бы заниматься актерской рутиной. Выбрать нишу Йоханссон было несложно: она уверена, что ухоженная кожа придает женщине гораздо больше уверенности, чем любая помада или тушь. Продукты The Outset покупательницы могут приобрести примерно за 30-50 долларов.

Скарлетт Йоханссон рекламирует The Outset

Пятидесятилетний британский актер занялся производством косметики на пару со своей любимой женой – моделью Сабриной Даур. Бренд с названием S’ABLE Labs был презентован в феврале 2022 года и сразу стал поводом для активных обсуждений по всему миру. Дело в том, что влюбленные решили выпустить «гендерно нейтральную линейку», которой смогут пользоваться не только женщины, но и их вторые половинки. В интервью Сабрина и Эдрис пообещали поклонникам, что косметика будет доступна каждому, несмотря на люксовое качество. Сегодня на сайте пары уже появились первые продукты – от средства для умывания до баобабового крема для лица. Цены варьируются от 30 до 150 долларов.

Идрис Эльба и Сабрина Даур рекламируют S’ABLE Labs

А мексиканскую звезду на бьюти-бизнес вдохновили бабушкины секреты. По словам Сальмы, ее любимой бабуле удалось дожить до 96 лет, не растеряв своей красоты. Именно поэтому актриса создала в ее честь косметический бренд Nuance. Шампуни с киноа и аргановым маслом, лосьоны для тела с шиповником, жидкие тональные основы, яркие тени для век – в коллекции звезды можно найти практически любое уходовое или декоративное средство. Бренд существует не первый год и проверен множеством поклонниц Сальмы. В России косметику Nuance можно приобрести за 1,5-2 тысячи рублей.

Сальма Хайек

Не отстает от своей коллеги и партнер Сальмы по легендарному фильму «Отчаянный» Антонио Бандерас. Испано-американский секс-символ с 1997 года царит не только в сердцах фанаток, но и на рынке парфюмерии. Свою линию туалетной воды он скромно и просто назвал Antonio Banderas. Это один из немногих звездных брендов, которому удается удерживаться на плаву вот уже более двух десятилетий. Антонио сам полностью контролирует свой бизнес и качество продукции, а также является лицом бренда. Его одеколоны и духи для обоих полов доступны во всем мире по довольно-таки доступным ценам. Например, в России ароматы Blue или King можно найти даже за 1,5 тысячи рублей.

Марио Касас и Антонио Бандерас в рекламной кампании Antonio Banderas Perfumes

Многие знают ее по ролям в «Городе грехов» и других голливудских блокбастерах, но выясняется, что Джессика – еще и успешная бизнесвумен! Она ратует за экологичность и безопасность косметики, поэтому ее компания The Honest Company выпускает даже детские товары. Также в коллекции можно найти уходовые и декоративные средства и бытовую химию. Бренд был создан в 2011 году, а к 2014-му он уже заработал свой первый миллиард. При этом самая дешевая помада от Джессики Альбы обойдется покупательницам всего в 8 долларов, а крем для лица – в 19 долларов.

Джессика Альба

Российская актриса, певица и секс-символ недолго размышляла над названием личного косметического бренда – Vera Beauty. В своем блоге звезда не раз интриговала подписчиков, рассказывая о своих планах в бьюти-индустрии. Перед выпуском бренда она консультировалась с лучшими косметологами и дизайнерами страны, намереваясь создать не только качественную, но и бюджетную продукцию. Правда, по последнему пункту она, увы, провалилась: простая палетка теней обойдется поклонницам в 4300 рублей. Несмотря на это, на сайте звезды на данный момент полный sold out.

Вера Брежнева

Голливудская дива настолько увлеклась косметическим бизнесом, что решила временно отодвинуть на второй план даже свою основную актерскую карьеру. Ева стала креативным директором по макияжу компании Circa Beauty. Бренд не раз входил в топы лучших звездных косметических линий мира. Продукция не отличалась низкими ценами, зато с головой погружала покупательниц в атмосферу старого Голливуда. Ева вдохновлялась классическими алыми помадами, стрелками и накладными ресницами. Также она уделяла внимание косметике для женщин разных этнических групп, помня о своих латиноамериканских корнях. К сожалению, в 2016 году фирма закрылась из-за убытков, но ее продукцию до сих пор можно встретить в частных коллекциях.

Ева Мендес

От легендарного «Секса в большом городе» – до нового «Фокуса-покуса». Пожалуй, Сару Джессику Паркер знают и любят зрители всех полов, национальностей и возрастов. Пользуясь этим, звезда вот уже много лет успешно продвигает свою авторскую линейку ароматов. Ее туалетные воды Covet и Lovely давно стали классикой парфюмерии. В России цены на ароматы от актрисы варьируются от 2 до 6 тысяч рублей, что выглядит довольно щадящее по сравнению со многими другими звездными брендами.

Сара Джессика Паркер в рекламной кампании SJP Beauty

Всемирно известная «блондинка в шоколаде» начала свой бьюти-бизнес с духов и спреев для тела, но недавно она расширила бренд Paris Hilton ProD.N.A. линейкой антивозрастных препаратов. Так как возраст актрисы недавно перевалил за 40 лет, она озаботилась проблемой сохранения красоты. В формулах ее продуктов присутствуют средиземноморские водоросли, инкапсулированый витамин С и гиалуроновая кислота. Ее средства для увядающей кожи лица, декольте и области вокруг глаз стоят сегодня от 17 до 54 евро.

Пэрис Хилтон рекламирует свой парфюм

В свои 64 года Мишель по-прежнему безукоризненно выглядит и легко получает главные роли. Тем не менее производить она решила не уходовую косметику, а духи. С 2019 года актриса выпустила более 10 уникальных унисекс-ароматов под брендом Henry Rose. Правда, по ее словам, работала над ними она гораздо дольше – около 10 лет. Отличие этой линейки от сотен конкурентов в том, что духи на 100 процентов сделаны из натуральных ингредиентов. Кроме того, флаконы и коробки продукции созданы из переработанного вторсырья, то есть безвредны для экологии. Найти их в российских магазинах сложно, но реально. Флакон обойдется покупателям в 4-10 тысяч рублей.