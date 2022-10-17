Райан Рейнольдс и режиссер «Странного мира» готовят экранизацию известного аттракциона Disney

Райан Рейнольдс планирует запустить собственную франшизу по мотивам аттракциона Disney. Согласно порталу Collider, звезда разрабатывает масштабный семейный блокбастер «Общество исследователей и искателей приключений» (Society of Explorers and Adventurers). Проект имеет большой коммерческий потенциал, но Рейнольдс пока что заявлен лишь как один из продюсеров. Вопрос об актерском участии Райана еще не поднимался — пока слишком рано.

У оригинала очень проработанная мифология. Действие разворачивается во вселенной Волшебного королевства, а в центре истории — ассоциация исследователей и авантюристов. Согласно легенде, организация была основана в Италии еще в 1538 году, а потом разрослась за счет филиалов до глобального уровня. В ряды искателей приключений входит множество талантливых деятелей разного профиля, а также ряд известных личностей, таких как Мэри Океанария, Харрисон Хайтауэр III и Лорд Генри Мистик.

Сценарий предстоящей экранизации напишет создатель грядущей анимационной ленты студии «Странный мир» Ки Нгуйен — премьера мультика состоится 23 ноября. Автор планируют перенести действие в наши дни, показать много морских приключений, ввести новых персонажей и сделать большой упор на сверхъявственные элементы.

Параллельно продюсер Рональд Д. Мур («Ради всего человечества») разрабатывает для сервиса Disney+ многосерийное фэнтези с таким же названием, но концептуально проект Рейнольдса очень далек от грядущего сериала стриминга. Сейчас Райан снимается в семейной ленте Джона Красински «Воображаемые друзья» и готовится к производству «Дэдпула 3».