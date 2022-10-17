Райан Рейнольдс и режиссер «Странного мира» готовят экранизацию известного аттракциона Disney
Зрителей ожидает масштабное фэнтези об искателях приключений.
Райан Рейнольдс планирует запустить собственную франшизу по мотивам аттракциона Disney. Согласно порталу Collider, звезда разрабатывает масштабный семейный блокбастер «Общество исследователей и искателей приключений» (Society of Explorers and Adventurers). Проект имеет большой коммерческий потенциал, но Рейнольдс пока что заявлен лишь как один из продюсеров. Вопрос об актерском участии Райана еще не поднимался — пока слишком рано.
У оригинала очень проработанная мифология. Действие разворачивается во вселенной Волшебного королевства, а в центре истории — ассоциация исследователей и авантюристов. Согласно легенде, организация была основана в Италии еще в 1538 году, а потом разрослась за счет филиалов до глобального уровня. В ряды искателей приключений входит множество талантливых деятелей разного профиля, а также ряд известных личностей, таких как Мэри Океанария, Харрисон Хайтауэр III и Лорд Генри Мистик.
Сценарий предстоящей экранизации напишет создатель грядущей анимационной ленты студии «Странный мир» Ки Нгуйен — премьера мультика состоится 23 ноября. Автор планируют перенести действие в наши дни, показать много морских приключений, ввести новых персонажей и сделать большой упор на сверхъявственные элементы.
Параллельно продюсер Рональд Д. Мур («Ради всего человечества») разрабатывает для сервиса Disney+ многосерийное фэнтези с таким же названием, но концептуально проект Рейнольдса очень далек от грядущего сериала стриминга. Сейчас Райан снимается в семейной ленте Джона Красински «Воображаемые друзья» и готовится к производству «Дэдпула 3».