Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Грозный папа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса»

Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса»

25 октября 2022 12:51
Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса»

Даже спустя много лет актеры сериала продолжают быть друг для друга «самыми любимыми людьми на Земле».

На прошлой неделе произошло воссоединение актерского состава культового сериала «Твин Пикс». На мероприятии Spooky Empire, проходившем с 21 по 23 октября городе в Орландо, штат Флорида, вместе вновь собрались Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Кайл МакЛоклен, Шерил Ли и Кимми Робертсон.

После встречи с фанатами актеры отправились отмечать воссоединение в ресторан. Амик поделилась в социальных сетях фотографией с их совместного ужина. Свой пост она подписала:

«Драгоценные моменты с давними друзьями. Чувствую нашу общую любовь».

Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса»

Эшбрук также поделился фотографией, сопроводив ее такой подписью:

«Несколько моих самых любимых людей на Земле…»

Премьера мистического детективного сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча состоялась на канале ABC в 1990 году. Он транслировался в течение двух сезонов, за это время в общей сложности вышло 30 серий. Также в 1992 году на экраны вышел полнометражный приквел под названием «Твин Пикс: Сквозь огонь». Однако вскоре сериал был снят с эфира, так и не получив полноценного финала. Эта несправедливость была исправлена только в 2017 году, когда стриминговый сервис Showtime выпустил третий сезон сериала, состоящий из 18 серий. Также по мотивам шоу было выпущено несколько книг — например, роман «Твин-Пикс: Тайный дневник Лоры Палмер», написанный Дженнифер Линч, дочерью Дэвида Линча.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Related video