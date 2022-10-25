Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса»

Даже спустя много лет актеры сериала продолжают быть друг для друга «самыми любимыми людьми на Земле».

На прошлой неделе произошло воссоединение актерского состава культового сериала «Твин Пикс». На мероприятии Spooky Empire, проходившем с 21 по 23 октября городе в Орландо, штат Флорида, вместе вновь собрались Мэдхен Амик, Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Кайл МакЛоклен, Шерил Ли и Кимми Робертсон.

После встречи с фанатами актеры отправились отмечать воссоединение в ресторан. Амик поделилась в социальных сетях фотографией с их совместного ужина. Свой пост она подписала:

«Драгоценные моменты с давними друзьями. Чувствую нашу общую любовь».

Эшбрук также поделился фотографией, сопроводив ее такой подписью:

«Несколько моих самых любимых людей на Земле…»

Премьера мистического детективного сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча состоялась на канале ABC в 1990 году. Он транслировался в течение двух сезонов, за это время в общей сложности вышло 30 серий. Также в 1992 году на экраны вышел полнометражный приквел под названием «Твин Пикс: Сквозь огонь». Однако вскоре сериал был снят с эфира, так и не получив полноценного финала. Эта несправедливость была исправлена только в 2017 году, когда стриминговый сервис Showtime выпустил третий сезон сериала, состоящий из 18 серий. Также по мотивам шоу было выпущено несколько книг — например, роман «Твин-Пикс: Тайный дневник Лоры Палмер», написанный Дженнифер Линч, дочерью Дэвида Линча.