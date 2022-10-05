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Киноафиша Новости BBC One готовит документальный фильм об оскароносном композиторе Хансе Циммере

BBC One готовит документальный фильм об оскароносном композиторе Хансе Циммере

5 октября 2022 15:06
BBC One готовит документальный фильм об оскароносном композиторе Хансе Циммере

Картина расскажет об идеях, которые лежат в основе самых известных произведений Циммера.

Британский телеканал BBC One работает над фильмом о знаменитом оскароносном композиторе Хансе Циммере. Картина получила название Hans Zimmer – Hollywood Rebel («Ханс Циммер — голливудский бунтарь»).

60-минутный фильм будет посвящен 40-летней карьере Циммера, его пути из бедной послевоенной Германии в стан голливудской элиты. Авторы попытались раскрыть музыкальные секреты композитора, узнать все подробности об истории создания саундтреков к фильмам «Человек дождя», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Не время умирать», «Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало» и «Тонкая красная линия». Также немало времени они уделили и музыке, созданную им для научно-популярных фильмов BBC Studios, о которой не так часто вспоминают в контексте разговорах о Циммере.

Специально для фильма были записаны большие интервью с давними коллегами и друзьями Ханса, такими как Рон Ховард, Дени Вильнев, Кристофер Нолан, Гор Вербински, Стив МакКуин и другими.

Сам Циммер в связи с анонсом картины сказал:

«Для меня большая честь поделиться историей моей карьеры и жизни с аудиторией BBC. Я надеюсь, что этот документальный фильм вдохновит вас беззастенчиво следовать своим мечтам и обрести более глубокое понимание как моих партитур, так и всей музыки в целом».

Режиссер фильма Фрэнсис Хэнли также высказался после анонса:

«То огромное количество выдающихся фильмов, музыку к которым написал Ханс Циммер за последние 40 лет, просто невероятно. Это была работа моей мечты — сидеть и снимать его за клавишными в его студии».

Премьера фильма состоится 16 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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