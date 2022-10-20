Зрители хоррора «Ужасающий 2» покидали кинозалы из-за отвращения и рвоты

«Ужасающий 2» стал неожиданным кассовым хитом нынешнего осеннего киносезона. При бюджете в $250 тысяч фильм сценариста и режиссера Дэмиена Леоне за минувшие выходные смог собрать чуть более $1 млн в прокате.

Одной из причин популярности картины стали вирусные видео, на которых зрители фильма с ужасом уходят с показа и теряют сознание прямо в кинотеатре. На нескольких опубликованных фотографиях даже можно увидеть, как людей увозят из зала в инвалидных колясках или как им оказывается срочная медицинская помощь. Все эти посты создали «Ужасающему 2» соответствующую репутацию, превратив фильм в своего рода испытание на выносливость для поклонников фильмов ужасов.

На разошедшиеся фото и видео уже отреагировал сам Леоне, который сказал, что доводить людей до такого состояния не входило в его планы:

«Послушайте, я люблю играть с нервами зрителя. Если режиссеру фильма ужасов удается вызвать у публики яркие эмоции, то это служит своего рода признаком хорошо проделанной работы, потому что эти фильмы должны быть напряженными. Но я не хотел, чтобы люди падали в обморок и получали травмы во время просмотра».

Также режиссер сказал, что неподготовленным зрителям следовало ознакомиться с оригинальным фильмом перед тем, как идти на новый:

«Всем, вероятно, следует посмотреть первого «Ужасающего», прежде чем идти на второго. Если бы эти зрители видели оригинал, они бы понимали, на что подписались. Например, в первой части есть известная сцена убийства ножовкой, которая вызывала у людей похожую реакцию. В новом фильме мы пытались ее переплюнуть, и в этом нас очень поддерживали фанаты оригинала. Весь этот фильм мы, по сути, снимали для наших преданных фанатов. Если другие люди захотят влиться в это сообщество, я буду только рад, но им все же стоит сначала посмотреть первый фильм».

Премьера «Ужасающего 2» в России состоится 27 октября.