Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Либерея: Охотники за сокровищами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Зрители хоррора «Ужасающий 2» покидали кинозалы из-за отвращения и рвоты

Зрители хоррора «Ужасающий 2» покидали кинозалы из-за отвращения и рвоты

20 октября 2022 17:08
Зрители хоррора «Ужасающий 2» покидали кинозалы из-за отвращения и рвоты

Режиссер уверяет, что не хотел добиться такого эффекта.

«Ужасающий 2» стал неожиданным кассовым хитом нынешнего осеннего киносезона. При бюджете в $250 тысяч фильм сценариста и режиссера Дэмиена Леоне за минувшие выходные смог собрать чуть более $1 млн в прокате.

Одной из причин популярности картины стали вирусные видео, на которых зрители фильма с ужасом уходят с показа и теряют сознание прямо в кинотеатре. На нескольких опубликованных фотографиях даже можно увидеть, как людей увозят из зала в инвалидных колясках или как им оказывается срочная медицинская помощь. Все эти посты создали «Ужасающему 2» соответствующую репутацию, превратив фильм в своего рода испытание на выносливость для поклонников фильмов ужасов.

На разошедшиеся фото и видео уже отреагировал сам Леоне, который сказал, что доводить людей до такого состояния не входило в его планы:

«Послушайте, я люблю играть с нервами зрителя. Если режиссеру фильма ужасов удается вызвать у публики яркие эмоции, то это служит своего рода признаком хорошо проделанной работы, потому что эти фильмы должны быть напряженными. Но я не хотел, чтобы люди падали в обморок и получали травмы во время просмотра».

Также режиссер сказал, что неподготовленным зрителям следовало ознакомиться с оригинальным фильмом перед тем, как идти на новый:

«Всем, вероятно, следует посмотреть первого «Ужасающего», прежде чем идти на второго. Если бы эти зрители видели оригинал, они бы понимали, на что подписались. Например, в первой части есть известная сцена убийства ножовкой, которая вызывала у людей похожую реакцию. В новом фильме мы пытались ее переплюнуть, и в этом нас очень поддерживали фанаты оригинала. Весь этот фильм мы, по сути, снимали для наших преданных фанатов. Если другие люди захотят влиться в это сообщество, я буду только рад, но им все же стоит сначала посмотреть первый фильм».

Премьера «Ужасающего 2» в России состоится 27 октября.

Фото: Cinedigm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Читать далее 21 октября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Читать далее 21 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
Related video