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Киноафиша Новости Шейлин Вудли получила роль в фильме Крэйга Гиллеспи «Глупые деньги»

Шейлин Вудли получила роль в фильме Крэйга Гиллеспи «Глупые деньги»

7 октября 2022 16:05
Шейлин Вудли получила роль в фильме Крэйга Гиллеспи «Глупые деньги»

Фильм о громком инциденте на Уолл-стрит.

В актерском составе драмы Крэйга Гиллеспи «Глупые деньги» (Dumb Money) произошло еще одно примечательное пополнение. По сведениям портала Deadline, к исполнительскому ансамблю новой ленты от режиссера «Тони против всех» присоединилась Шейлин Вудли. Звезда сериала «Большая маленькая ложь» составит экранную компанию Себастиану Стэну («Пэм и Томми»), Питу Дэвидсону («Тела, тела, тела»), Сету Рогену («Фабельманы») и Полу Дано («Бэтмен»). Съемки фильма уже официально стартовали.

Картина вдохновлена книгой Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», в которой писатель осветил громкую историю, произошедшую в начале 2021 года. Небольшая группа инвесторов от народа в лице геймеров и интернет-троллей объединились для противостояния с хедж-фондами Уолл-стрит — профессиональные брокеры играли на понижение акций магазинов по продаже видеоигр GameStop. Из-за действий биржевиков-любителей произошло колоссальное увеличение рыночной стоимости компании, и финансисты с Уолл-стрит понесли немыслимые денежные потери.

Адаптировали оригинальный материал Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, сценаристы сериала «Оранжевый — хит сезона» и грядущего «Человека-волка» с Райаном Гослингом. За производство проекта отвечают студия MGM и кинокомпания Black Bear Pictures.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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