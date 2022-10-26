«Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой

После выхода десятого эпизода «Дома Дракона» Оливия Кук пообщалась с порталом Deadline. В ходе интервью актриса рассказала о своем подходе к воплощению королевы Алисенты Хайтауэр. По словам Кук, она никогда играла героиню как отрицательного персонажа:

«Я никогда не играл ее как злодейку. Я понимаю, что она частенько принимает сомнительные решения с точки зрения морали, а ее реакция на некоторые вещи бывает чересчур резкой. Чтобы достоверно изобразить Алисенту, мне необходимо было верить в ее мировоззрение. Я обязана сопереживать героине и понимать, что она идет на сомнительные поступки для защиты своих детей. Мне кажется, что мнения из интернета часто бывают либо слишком белыми, либо слишком черными. Как-то раз я прочитала твит, который является хорошим резюме всего шоу: дело не в том, кто хороший или плохой, а в том — кто любимый негодяй».

Также Кук прокомментировала отношение Алисенты к своим детям, Эймонду и Эйгону:

«Когда дело доходит до Эймонда и Эйгона, она оказывается словно между молотом и наковальней. Очевидно, Эймонд ей кажется более подходящим на роль короля, но он запасной наследник. Она искренне любит Эйгона, однако ей противен его образ жизни».

Съемки второго сезона «Дома Дракона» начнутся в начале 2023 года.