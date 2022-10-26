Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чрезвычайная ситуация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой

«Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой

26 октября 2022 16:35
«Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой

Также звезда дала комментарий о сыновьях Алисенты.

После выхода десятого эпизода «Дома Дракона» Оливия Кук пообщалась с порталом Deadline. В ходе интервью актриса рассказала о своем подходе к воплощению королевы Алисенты Хайтауэр. По словам Кук, она никогда играла героиню как отрицательного персонажа:

«Я никогда не играл ее как злодейку. Я понимаю, что она частенько принимает сомнительные решения с точки зрения морали, а ее реакция на некоторые вещи бывает чересчур резкой. Чтобы достоверно изобразить Алисенту, мне необходимо было верить в ее мировоззрение. Я обязана сопереживать героине и понимать, что она идет на сомнительные поступки для защиты своих детей. Мне кажется, что мнения из интернета часто бывают либо слишком белыми, либо слишком черными. Как-то раз я прочитала твит, который является хорошим резюме всего шоу: дело не в том, кто хороший или плохой, а в том — кто любимый негодяй».

Также Кук прокомментировала отношение Алисенты к своим детям, Эймонду и Эйгону:

«Когда дело доходит до Эймонда и Эйгона, она оказывается словно между молотом и наковальней. Очевидно, Эймонд ей кажется более подходящим на роль короля, но он запасной наследник. Она искренне любит Эйгона, однако ей противен его образ жизни».

Съемки второго сезона «Дома Дракона» начнутся в начале 2023 года.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать 4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Читать далее 27 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
Related video